Rilis 3 November Mendatang, Ini Sinopsis Film Dune Part 2

Setelah tertunda penayangannya, Dune Part 2 akhirnya resmi akan tayang pada tanggal 3 November 2023. Film ini akan menjadi bagian dari deretan film yang dirilis pada bulan November, bersama dengan film superhero The Marvels dan prekuel Hunger Games, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Trailer selama dua setengah menit yang telah dirilis membawa kita kembali ke dunia karya Frank Herbert. Paul Atreides berusaha mengendalikan seekor cacing pasir beserta potret-potret kehidupan baru Paul. Cuplikan yang sangat bergaya memberikan kita gambaran pertama tentang kisah para tokoh di Dune Part 2, yakni Florence Pugh, Austin Butler, dan hubungan yang sedang berkembang antara Paul dan Chani.

Sinopsis Dune Part 2

Flm ini akan menjelajahi perjalanan mitos Paul Atreides saat ia bersatu dengan Chani dan suku Fremen dalam perburuan balas dendam terhadap para dalang yang menghancurkan keluarganya. Dihadapkan pada pilihan antara cinta sejatinya dan nasib alam semesta yang diketahui, ia berusaha mencegah masa depan yang mengerikan yang hanya bisa ia prediksi.

Meskipun penampilan Chani dalam Part 1 lebih banyak terbatas, Villeneuve mengkonfirmasi pada bulan Agustus 2021 bahwa peran Zendaya sebagai Chani akan lebih besar dalam sekuel ini. Timothée Chalamet (Bones and All) dan Zendaya (Euphoria) kembali berperan di bagian selanjutnya untuk film ini.

Bermain bersama mereka ada Josh Brolin (Avengers: Endgame), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Rebecca Ferguson (Mission Impossible: Dead Reckoning), Stellan Skarsgård (Thor), Javier Bardem (No Country for Old Men), dan Charlotte Rampling (45 Years).

Denis Villeneuve kembali menjadi sutradara untuk sekuel ini. Jon Spaihts (Prometheus) turut menulis naskah bersama Villeneuve. Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) bertanggung jawab atas sinematografi, sementara Hans Zimmer (Interstellar) kembali bekerja pada musiknya. Craig Mazin (The Last of Us) akan mendapatkan kredit penulisan dalam Dune: Part 2 setelah membantu dalam penulisan ulang skenario.

Dune pertama kali dirilis pada tahun 2021, dan pengambilan gambar sekuelnya dimulai hampir setahun kemudian. Produksi film Dune Part 2 dimulai pada tanggal 18 Juli 2022 dan selesai pada bulan Desember pada tahun yang sama.

