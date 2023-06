Oscar Lolang Rilis Single Python Lives In That House!

TAHUN 2023 menjadi babak baru bagi Oscar Lolang. Setelah melepas album kedua dan menggelar rangkaian tur perdananya, Oscar kini kembali dengan single terbaru berjudul Python Lives In That House!.

Dibuat di awal pandemi dan rampung pada akhir 2021 lalu, lagu ini melibatkan Esa Prakasa (Angsa Serigala, Manner house, & The High Temples) sebagai produser dengan lirik storytelling khas Oscar Lolang.

“Lagu ini secara penulisan musik agak jomplang dari lagu-laguku sebelumnya. Dia lebih rame, lebih bisa dipake jingkrak-jingkrakan”, tutur Oscar.

Baca juga: Tohpati Mengaku Garap Aransemen Album Baru God Bless Hanya dalam Tiga Hari

Mengusung latar lagu yang energetik dan ritme yang cepat, Oscar seraya bercanda mengatakan bahwa Python Lives In That House! adalah, “Musikku yang paling folk dan paling gak folk”.

Melalui lagu ini Oscar berharap para pendengar dapat bersenang-senang meskipun pesan di dalamnya cukup mengusung kesedihan.

“Toh kisah sedih juga bisa dirayakan. Karena, sebagaimana lagu ini, bukan hanya soal ular piton di dalam rumah tapi kisah-kisah manusiawi yang kita semua bisa relate. And once you feel the song, the story, it’s nice to sing along to it — or even dance to it,” ungkap Oscar

Baca juga: 5 Wanita Daur Ulang Lagu Damai

Python Lives In The House! dari Oscar Lolang dirilis pada hari ini, Jumat (30/6) di seluruh digital streaming platform. (RO/Z-1)