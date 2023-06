My Nerd Girl Season 2 akan Tayang 1 Juli

MUSIM kedua dari serial original Vidio, yang bertajuk My Nerd Girl akan tayang perdana pada 1 Juli mendatang.

"Karena demand dan feedback yang luar biasa positif dari jutaan penggemar, My Nerd Girl, hingga berhasil memecahkan rekor. Vidio dengan bangga merilis My Nerd Girl 2, yang kehadirannya sudah sangat ditunggu-tunggu," kata VP of Vidio Originals, Dian Lasvita Dwiyanti, dalam siaran pers, dikutip Jumat (30/6).

Misteri kematian Fara akhirnya terungkap di akhir musim pertama. Reyhan dan murid-murid di SMA Bibit Bangsa melanjutkan kehidupan mereka.

Di sisi lain, Rea (Naura Ayu) memilih untuk pergi sekolah di luar negeri dan meninggalkan teman-teman dan pacarnya selama satu tahun.

Hadir dengan delapan episode, babak misteri baru dalam My Nerd Girl 2 akan dimulai dengan insiden tabrak lari yang dialami salah satu sahabat Rea bernama Gadis (Olivia Morrison).

Rea, yang telah kembali ke Jakarta, dan teman-temannya harus menghadapi berbagai konflik serta teror yang menyebabkan Rea mengalami krisis rasa percaya terhadap orang-orang, termasuk kepada sahabatnya, Suki (Ashira Zamita) dan pacarnya, Reyhan (Devano Danendra).

Tahun terakhir Rea di SMA Bibit Bangsa pun tidak semudah yang dibayangkan, karena kehadiran sosok-sosok baru, yang mungkin saja adalah 'tersangka'.

Kembali menggandeng rumah produksi Screenplay Films dan menunjuk Annisa Meutia sebagai Sutradara, My Nerd Girl 2 akan menghadirkan sejumlah pemeran baru, mulai dari Sandrinna Michelle, Fadi Alaydrus, hingga Shareefa Daanish.

Episode pertama My Nerd Girl 2 akan tayang perdana secara eksklusif di Vidio pada 1 Juli dan episode-episode baru akan dirilis setiap Sabtu. (Ant/Z-1)