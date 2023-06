Zayn Malik Beri Sinyal akan Comeback ke Industri Musik

SOLOIS yang juga mantan anggota One Direction, Zayn Malik, baru aja memberi sinyal dan kode keras bahwa ia akan segera comeback setelah dua tahun hiatus untuk memulai era baru dalam karier musiknya.

Sinyal comeback yang diberikan mantan kekasih Gigi Hadid itu membuat heboh penggemarnya dengan satu unggahan terbaru di akun media sosial miliknya. Beberapa jam kemudian, Zayn juga mengunggah beberapa story yang menunjukkan ia sedang menggarap musik.

Akan tetapi, sebelum mengunggah satu video terbaru itu, para penggemar Zayn menyadari bahwa, baru-baru ini, pelantun Pillowtalk itu terlebih dahulu mengosongkan akun Instagram miliknya.

Dilansir dari Daily Mail UK, Rabu (28/6), tindakan mengosongkan media sosial ini memang menjadi salah satu kebiasaan yang sering dilakukan musisi sebagai pertanda akan rilis album baru. Seluruh unggahan dihapus, tersisa satu unggahan yang memang baru diunggah.

Unggahan video tersebut menampilkan sosok Zayn dengan helm hitam yang akan mengendarai motor. Meskipun tidak ada keterangan dan penjelasan apapun di unggahan tersebut, tetapi melalui InstaStory, ia mengunggah video tersebut dan memberi sebuah link pre-save musik.

Melalui InstaStory, Zayn juga membagikan potret hitam putih dirinya bareng Tyler Arnold, presiden dari Mercury Records, anak perusahaan dari Republic Records. Hal ini menjadi sinyal jelas bahwa Zayn akan kembali dengan musik terbaru dalam waktu dekat.

Seperti dilansir dari Billboard, Zayn baru saja menandatangani kontrak dengan label musik Mercury Records untuk menggarap karya musik terbaru.

“Aku sangat kagum dengan musik barunya dan juga terpana dengan visi dan semangat (dari Zayn). Kami merasa terhormat ia dan tim bisa bergabung dengan Mercury Records,” ungkap Tyler, selaku Presiden dari Mercury Records.

Diketahui rumor tentang musik barunya tersebut pertama kali datang dari platform musik Spotify yang menampilkan Zayn sedang mengerjakan album studio keempatnya yang sangat dinantikan para penggemarnya. Ada juga laporan terpisah yang mengatakan bahwa Zayn akan bekerja sama dengan penyanyi perempuan, Miley Cyrus.

Zayn juga mulai memberi sinyal akan merilis karya baru sejak Mei lalu. Melalui Twitter, penyanyi kelahiran 30 tahun lalu itu sempat mengucapkan terima kasih pada para penggemar yang selalu mendukungnya sepanjang waktu.

Sebelumnya diketahui Zain Javadd Malik atau yang lebih dikenal dengan nama Zayn Malik telah hiatus selama dua tahun sejak album solo ketiganya Nobody Is Listening rilis pada Januari 2021.

Hingga saat ini, ia telah merilis tiga album yaitu Mind of Mine (2016), Icarus Falls (2018), dan Nobody Is Listening (2021).

Sementara untuk karya kolaborasi musik, terakhir kali Zayn bekerja sama dengan Yung Bleu yang berjudul Fire Inside pada November 2022 lalu. Lagu tersebut jadi karya musik perdana yang dirilis Zayn sejak merilis album Nobody Is Listening pada 2021. Zayn juga sempat merilis mixtape lagu rap Yellow Tape pada September 2021 lalu. (Z-1)