Harrison Ford Ungkap Adegan Terfavoritnya di Indiana Jones and the Dial of Destiny 

AKTOR Harrison Ford akan kembali memerankan salah satu karakter terkenalnya, Indiana Jones, dalam film Indiana Jones and the Dial of Destiny yang disutradarai James Mangold, dengan John Rhys-Davies dan Karen Allen sebagai pemeran pendukung.

Dalam sebuah kesempatan di Festival Film Taormina ke-69, Ford membicarakan tentang pengambilan gambar adegan di film kelima Indiana Jones itu dan bagaimana adegan tersebut menjadi salah satu adegan favoritnya yang pernah dia lakukan.

Ford menjelaskan bahwa adegan favoritnya adalah saat Ia terbangun pada 1969.

"Saya tidak ingin menjelaskan apa artinya, tetapi cari di dalam film, kamu akan melihat apa yang saya maksud,” ungkapnya.

Menurut Ford, pembuatan film Indiana Jones and the Dial of Destiny merupakan hal yang luar biasa.

"Awalnya, semuanya seperti hitam-putih, karena ini terjadi pada 1944. Dan tiba-tiba, kita berakhir pada suatu situasi pelarian. Dan tiba-tiba, kita langsung dipotong ke 1969," cerita Ford.

Dia menambahkan, kita melihat orang yang sama, dengan jelas orang yang sama, terbangun di sebuah apartemen di New York.

“Kamu tahu, dia seorang pemuda yang malas dengan mengenakan celana dalam dan segelas kosong di tangannya dengan musik rock 'n' roll yang diputar," tambahnya.

Dengan memberikan pujian tertinggi untuk film tersebut, aktor tersebut kemudian mencatat, "Ini adalah salah satu hal favorit yang pernah saya lakukan dalam sebuah film. Dan saya melakukannya untuk mengungkapkan kerentanannya dan usianya," ungkap Ford.

Di bagian wawancara lainnya, Ford membuka diri tentang "pahlawan biasa" atau “ordinary heroes.”

"Saya pikir kita memiliki banyak pahlawan biasa di luar sana. Mereka hanya tidak muncul dalam film sepanjang waktu,” tutur Ford. “Tapi saya selalu bersikeras bahwa saya benar-benar tidak ingin dikarakterisasi sebagai pemeran pahlawan."

Menurutnya, diperlukan keadilan yang lebih besar di seluruh masyarakat kita, baik keadilan ekonomi maupun bentuk keadilan lainnya. Di dunia dengan hal-hal yang tidak seimbang, selama ada cukup informasi untuk membuat pilihan yang tepat, dan ada sedikit ruang untuk penyelesaian.

“Maksud saya, cukup informasi untuk bisa berbicara dalam bahasa yang tepat tentang apa yang sebenarnya terjadi.” tutupnya. (Z-1)