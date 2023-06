Lewis Capaldi Kembali Putuskan Istirahat untuk Sembuh dari Sindrom Tourette

PENYANYI Lewsi Capaldi, 26, kembali mengambil keputusan untuk "beristirahat" dari tur. Selama istirahat itu, ia akan fokus pada kesehatan mental dan fisiknya.

Capaldi mengatakan penampilannya di Glastonbury, pekan lalu, membuatnya sadar. Apalagi ia sempat kehilangan suara dan para penggemarnya membantu Capaldi menyelesaikan lagu “Someone You Loved”.

“Fakta bahwa ini mungkin tidak akan datang sebagai kejutan tidak membuatnya lebih mudah untuk ditulis, tetapi saya sangat menyesal memberi tahu kalian bahwa saya akan mengambil istirahat dari tur di masa mendatang,” tulis Capaldi dilansir dari Variety.

Capaldi mengenang masa di mana ia bisa menikmati setiap detik penampilannya. Namun kenyataannya adalah dirinya masih belajar untuk menyesuaikan diri dengan dampak Sindrom Tourette yang ia alami.

"Menjadi jelas bahwa saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatur kesehatan mental dan fisik saya, sehingga saya dapat terus melakukan semua yang saya sukai," lanjut pelantun 'Before You Go' itu.

Capaldi terbuka tentang perjuangannya dengan kesehatan mental dan Sindrom Tourette, yang menyebabkan gerakan atau suara berulang yang tidak terkendali.

Dalam film dokumenter Netflix-nya "How I'm Feeling Now", Capaldi mendokumentasikan perjalanannya didiagnosis dengan gangguan tersebut ditengah kebangkitannya menjadi terkenal. (Z-3)