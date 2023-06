Dari Harrison Ford hingga Ethan Isidore, Ini Daftar Pemeran Film Indiana Jones and the Dial of Destiny

INDIANA Jones and the Dial of Destiny mengambil setting tahun 1944, menjelang akhir Perang Dunia II. Film tersebut kemudian melompat ke depan, 25 tahun kemudian, ke akhir 1960-an, ketika Amerika Serikat (AS) berada di tengah-tengah perlombaan antariksa.

Artinya, Dial of Destiny menampilkan Indiana Jones yang terlihat lebih muda, serta karakter-karakter dari masa lalunya. Ditambah pahlawan-pahlawan baru untuk disemangati, dan penjahat-penjahat baru untuk dimusuhi.

Berikut ini adalah para pemeran film Indiana Jones 5, bersama karakter masing-masing:

Indiana Jones: Harrison Ford

AFP/Daniel LEAL

Indiana Jones adalah seorang profesor, arkeolog, dan petualang. Ia juga seorang pencinta perempuan, meskipun hatinya hanya milik Marion.

Cambuk adalah senjata pilihannya. Ia takut ular dan satu-satunya hal yang ia benci lebih dari reptil melata tersebut adalah Nazi.

Harrison Ford adalah salah satu bintang film terbesar di dunia. Ia pertama kali dikenal luas berperan sebagai Han Solo dalam film-film Star Wars, sebelum mengenakan topi fedora cokelat ikonik Indy.

Sejak itu, ia membintangi film-film blockbuster seperti Witness, The Fugitive, dan Air Force One.

Baru-baru ini, ia beralih ke TV melalui 1923 dan Shrinking, dan akan segera memasuki Marvel Cinematic Universe melalui Thunderbolts.

Helena Shaw: Phoebe Waller-Bridge

AFP/Daniel LEAL

Helena Shaw adalah putri Basil Shaw dan anak baptis Indiana Jones. Meskipun Indy tidak ada dalam hidupnya selama bertahun-tahun, Helena dan Indy memiliki banyak kesamaan, yaitu keduanya mencari artefak kuno. Meskipun Shaw lebih tertarik untuk menjualnya demi keuntungan daripada meletakkannya di museum.

"Ayah perempuan ini sangat mandiri, tahu apa yang ia butuhkan untuk bertahan hidup, dan dia akan pergi dan mendapatkannya," kata aktris Phoebe Waller-Bridge. “Ia terlihat cerdas dan lucu."

Waller-Bridge menulis dan tampil dalam pertunjukan panggung satu orang yang disebut Fleabag, yang kemudian diadaptasi menjadi salah satu komedi TV paling diakui pada dekade terakhir.

Waller-Bridge juga menciptakan Killing Eve, berkontribusi pada naskah No Time to Die, dan berperan sebagai droid dalam Solo: A Star Wars Story.

Renaldo: Antonio Banderas

AFP/Robyn BECK

Renaldo dan Indiana Jones sudah lama mengenal satu sama lain. Sebagai seorang penyelam ahli, dia dijuluki "frogman terbaik Spanyol." Dia selalu ada ketika Indy membutuhkannya.

Menurut Antonio Banderas, "Renaldo sekarang seorang nelayan, tetapi dulu mungkin dia seorang partisan yang berjuang untuk kebebasan, mungkin dalam Perang Saudara Spanyol, mungkin juga dalam Perang Dunia II. Renaldo adalah seorang pria yang pemberani, agak gila tapi dalam cara yang baik. Dan dia adalah teman setia Indy. Saya pikir pada waktu tertentu dalam sejarah ini, Indy membutuhkan itu."

Banderas mungkin paling dikenal karena berperan sebagai Zorro dan menjadi pengisi suara Puss in Boots.

Dia juga membintangi serangkaian film terkenal karya Pedro Almodóvar, dan memberikan penampilan yang mengesankan dalam Philadelphia, Interview with the Vampire, dan Evita.

Basil Shaw: Toby Jones

AFP/Michael Tran

Basil Shaw adalah seorang profesor arkeologi dari Oxford. Dia juga seorang teman Indy dan kadang-kadang petualang, mereka berdua bekerja sama untuk menyelamatkan sejarah.

"Terdapat rasa kasih sayang yang tulus di antara mereka," kata aktor Toby Jones tentang hubungan Basil dan Indy. "Mereka jelas berbagi ketertarikan pada masa lalu, tetapi juga ada cukup emosi dalam adegan-adegan yang harus saya tunjukkan bahwa dia sangat peduli terhadap saya," lanjutnya.

Jones adalah salah satu aktor karakter terkemuka di Britania Raya. Ia telah membintangi film-film serius seperti Infamous, Frost/Nixon, Tinker Tailor Soldier Spy, dan Empire of Light.

Meskipun demikian, dia juga tampil dalam beberapa film blockbuster, seperti The Hunger Games, Captain America, dan film Harry Potter, sebagai Dobby.

Teddy: Ethan Isidore

AFP/Michael Tran

Teddy adalah seorang pencopet kecil dan pencuri kecil-kecilan yang bekerja dengan Helena Shaw dan kolaborasi adalah hal yang membawanya ikut dalam pencarian Dial of Destiny.

Ethan Isidore menggambarkan karakternya sebagai "Cerdik dan keren. Dia tahu cara berperilaku dan berada dalam setiap situasi. Dia merasa dia adalah orang dewasa dan pria terbaik di dunia, yang benar. Dia tidak menyukai Indiana Jones pada awalnya karena dia adalah sahabat terbaik Helena. Saya pikir dia jatuh cinta padanya."

Selain kelima tokoh itu masih ada karakter lain dalam film Indiana Jones and the Dial of Destiny yaitu: