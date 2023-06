CBS Eye Animation Productions akan Luncurkan Among Us Versi Film Animasi

GAME multiplayer populer Among Us resmi mendapatkan kesempatan untuk diadaptasi menjadi film animasi. CBS Eye Animation Productions dan studio gim Among Us, Innersloth, sedang mengembangkan adaptasi televisi animasi dari gim tersebut.

Owen Dennis (Infinity Train) berperan sebagai pencipta dan produser eksekutif.

Berdasarkan sinopsis resmi, seri ini didasarkan pada premis dari game tersebut yaitu, ‘Anggota kru Anda telah digantikan oleh alien pengubah bentuk yang bermaksud menyebabkan kebingungan, merusak kapal, dan membunuh semua orang. Cari tahu 'Impostor' atau menjadi korban rencana pembunuhannya’.

Berlatar di dunia yang mirip dengan fiksi ilmiah, gim juga animasinya berfokus pada kapal kru. Di mana satu atau lebih anggota telah digantikan oleh alien pengubah bentuk.

Kekacauan segera terjadi, dengan impostor melakukan segala yang mereka bisa untuk merusak dan akhirnya membunuh semua orang. Oleh karena itu, kru harus mencari impostor agar mereka tidak menjadi korban dalam permainan mematikan ini. Meskipun game ini awalnya terlihat tidak biasa untuk diadaptasi, namun ini adalah setting yang sempurna untuk sebuah misteri pembunuhan.

Among Us pertama kali dirilis pada tahun 2018, tetapi tidak mendapatkan perhatian besar hingga pandemi melanda pada tahun 2020. Pada bulan Oktober tahun itu, gim ini menduduki peringkat pertama di Google Play di 66 negara dan masuk dalam 100 besar di setiap negara kecuali dua negara. Game ini juga menduduki peringkat pertama di iOS di 55 negara.

Selama kuartal keempat tahun 2020, game ini memiliki hampir 500 juta pengguna aktif bulanan, lebih dari 4 miliar tayangan di YouTube, dan lebih dari 1,22 miliar sesi penonton di Twitch.

Gim ini tersedia di berbagai platform, termasuk ponsel, PC, dan konsol permainan lainnya seperti PlayStation, Xbox, dan Nintendo Switch. Tahun lalu, game ini mendapatkan rilis fisik khusus yang penuh dengan konten untuk para penggemar. Edisi VR dari game ini juga telah diumumkan sebelumnya.

Seri Among Us akan diproduksi oleh studio animasi Titmouse, yang telah bekerja pada serial seperti Big Mouth di Netflix, Star Trek: Lower Decks, dan lainnya. Forest Willard, Marcus Bromander, dan Carl Neisser dari Innersloth, serta Shannon Prynoski, Chris Prynoski, Ben Kalina, dan Antonio Cannobio dari Titmouse akan menjadi produser eksekutif bersama dengan Dennis. Belum ada platform streaming atau jaringan yang ditentukan untuk menayangkan animasi Among Us ini.

Dennis terkenal sebagai pencipta seri Cartoon Network/Max Infinity Train. Episode awal untuk acara tersebut awalnya debut di saluran YouTube Cartoon Network pada tahun 2016, dengan musim pertama penuh ditayangkan di jaringan tersebut pada tahun 2019.

Musim kedua menyusul pada tahun 2020 sebelum acara tersebut pindah ke Max (sebelumnya HBO Max) untuk Musim 3 dan 4 pada tahun 2020 dan 2021. Serangkaian sepuluh video pendek yang disebut The Train Documentaries dirilis pada tahun 2019. Sebelum Infinity Train, Dennis telah bekerja pada serial Cartoon Network populer Regular Show sebagai penulis dan artis storyboard.

Among Us bukanlah satu-satunya adaptasi gim yang sedang dalam pengembangan. Pada bulan ini, Amazon memesan adaptasi lain dari gim mobile Angry Birds yang populer. Ini akan menjadi seri televisi resmi yang berjudul Angry Birds Mystery Island dan sudah memiliki pengisi suara yang diumumkan. Selain itu, adaptasi film Minecraft dijadwalkan akan dirilis pada tahun 2025, dengan Jason Momoa sebagai pemeran utama. (Z-10)