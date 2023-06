Multivision Jalin Kerja Sama dengan Penulis Novel Pidi Baiq

PT Tripar Multivision Plus Tbk atau MVP resmi menjalin kerja sama dengan penulis novel ternama Pidi Baiq.

Kerja sama ini terjalin dalam bentuk MVP memiliki hak pemanfaatan atau lisensi atas penggunaan beberapa karya hak cipta novel-novel Pidi Baiq untuk diadaptasikan ke dalam karya sinematografi (film, OTT series, dan sinetron) untuk para pecinta film di Tanah Air.

“Kami sangat senang bisa mengumumkan kerja sama antara MVP dan Pidi Baiq. Siapa yang tidak kenal nama besar dan karya-karya besar dari seorang Pidi Baiq? Karyanya selalu original dan sukses melahirkan karya yang menyentuh banyak hati," ungkap Raam Punjabi, selaku Pendiri dan Komisaris Utama MVP, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Tentu hal ini menjadi kerja sama yang sangat positif untuk perkembangan MVP,” ucap Raam Punjabi.

Hadirkan Produk Film Berkualitas

Raam Punjabi menambahkan, kerja sama ini adalah salah satu langkah penting MVP dalam menghadirkan produk film yang berkualitas dan selalu bisa menjawab tantangan dan kebutuhan pasar.

“Tentu masyarakat kita akan lebih menikmati film-film yang terasa dekat dengan mereka. Dan, genre drama komedi tentu akan selalu diminati untuk bisa menjadi tontonan yang selalu menghibur dan menginspirasi,” tambah Raam Punjabi.

Karya Novel Pidi Baiq Diangkat Jadi Film

“Buat saya, ajakan untuk kerja sama ini tentu disambut baik dengan hati dan tangan terbuka. Karya-karya novel yang saya tulis bisa diangkat menjadi film oleh MVP tentu akan menghasilkan karya yang berbeda," ungkap penulis novel Pidi Baiq.

"Semoga kerja sama ini bisa menghasilkan film / karya sinematografi yang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” jelasnya.

Ciri khas seorang Pidi Baiq sering kali mengangkat cerita humor dengan makna yang dalam merefleksikan kehidupan.

Cerita Segar, Menggelitik, Haru, dan Romantis

Para penikmat karya-karyanya dihibur dengan cerita-cerita yang segar, menggelitik, penuh haru, dan romantisme era tahun 90’an.

“Semoga apa yang sedang kita “ramu” ini bisa membawa kesuksesan dan menjadi film yang bisa menyentuh banyak hati masyarakat sebagaimana karya novel yang saya tulis,” ungkap Pidi Baiq.

MVP terus mempertahankan komitmen untuk menghadirkan karya-karya yang bisa dinikmati dan menghibur masyarakat.

“Semoga apa yang sedang kami persiapkan dengan kerja sama MVP dan Pidi Baiq ini nantinya akan disambut dengan baik oleh masyarakat,” ungkap Raam Punjabi.

Pidi Baiq adalah seorang seniman multitalenta seorang penulis novel, buku, dosen, illustrator, komikus, musisi dan pencipta lagu.

Namanya mulai dikenal melalui grup band The Panas Dalam. Pidi Baiq semakin dikenal para pecinta karya novel khususnya genre drama melalui film “Dilan”, serta novel Dilan: Dia adalah Dilanku, Milea: Suara dari Dilan, Ancika: Dia yang Bersamaku. (RO/S-4)