Daftar 7 Drakor Tayang Juli 2023, Bersiap Kisah The Uncanny Counter Berlanjut

BULAN Juli adalah bulan yang penting bagi sekuel K-Drama, dan jika musim pertamanya mendapatkan rating yang bagus, penonton akan disuguhi dua hingga tiga sekuel dari drama tersebut.

Sebelumnya, sekuel K-Drama jarang menjadi kenyataan. Sekarang, kita melihat lebih banyak sekuel, baik dengan memanfaatkan kesuksesan musim pertama dan menawarkan musim tambahan dengan alur cerita yang berbeda, atau musim reguler yang terbagi menjadi dua bagian, mungkin untuk meningkatkan jumlah penonton pada model layanan streaming yang membuatnya.

Berikut kami bagikan beberapa judul K-Drama yang akan tayang Juli 2023.

1. Celebrity

Genre: Misteri, Thriller

Pemain: Park Gyu-young, Kang Min-hyuk, Lee Chung-ah, Lee Dong-gun, dan Jun Hyo-seong

Episode: 12

Tanggal tayang: 30 Juni

Jika seseorang mendapatkan ketenaran dan popularitas di media sosial, mereka juga dapat menghasilkan banyak uang. Seo A-ri terjun ke dunia media sosial sebagai seorang influencer. Dia melakukan tindakan berani yang membuatnya mendapatkan pengikut lebih banyak dan dapat menggunakannya untuk keuntungan pribadinya. Meskipun menikmati kehidupannya sebagai selebriti, dia juga menghadapi sisi buruknya.

2. Shadow Detective 2

Genre: Misteri

Pemain: Lee Sung-min, Jung Jin-young

Episode: 8

Tanggal tayang: 5 Juli

Drama ini berakhir dengan Taek-Rok dituduh melakukan pembunuhan dan bermain permainan kucing-kucingan dengan seorang penelepon misterius. Taek-Rok harus melakukan perjalanan melalui kenangan masa lalu mereka untuk menemukan pembunuh sebenarnya.

3. Strangers

Genre: Komedi, Romansa, Kehidupan

Bintang: Jeon Hye-jin, Choi Soo-young

Episode: 12

Tanggal tayang: 17 Juli

Eun-mi menjadi seorang ibu tunggal ketika dia masih menjadi siswa SMA. Dia membesarkan putrinya, Jin-hee, sendirian. Sekarang, Eun-mi berusia 40-an dan tinggal bersama putrinya yang berusia 29 tahun. Jin-hee sering bertengkar dengan ibunya tentang segala hal, tetapi mereka memiliki ikatan keluarga yang kuat.

4. Longing For You

Genre: Aksi, Thriller, Misteri

Bintang: Na In-woo, Kim Ji-eun, Kwon Yool

Episode: 14

Tanggal tayang: 26 Juli

Longing for You akan menyajikan kisah Oh Jin Sung yang berjuang membalaskan dendam adiknya. Oh Jin Sung adalah seorang detektif yang sibuk bekerja di Kantor Polisi Woojin. Ia merupakan orang yang sering melakukan hal yang bahkan tidak diminta.

Ia dipindahkan ke tim Investigasi Khusus dan menangani kasus pembunuhan berantai. Kemudian ia memulai penyelidikan bersama Ko Young Joo dan Cha Young Woon. Ko Young Joo merupakan serang jaksa wanita yang berteman dengan Oh Jin Sung.

Ia merupakan wanita yang memiliki prinsip kuat dan meyakini bahwa ketidakadilan harus dihukum. Sementara itu, Cha Young Woon merupakan seorang putra tunggal dari Grup Jinjin. Ia juga seorang jaksa elit yang bekerja sama dengan Ko Young Joo di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat.

Dalam sinopsis Longing for You ini Cha Young Woon jatuh hati dengan Ko Young Joo karena sifatnya. Namun setelah Oh Jin Sung bergabung dalam tim investigasi khusus kasus pembunuhan berantai, Cha Young Woon bersaing dengannya untuk memperebutkan hati Ko Young Joo.

5. D.P. Season 2

Genre: Aksi, Militer

Bintang: Jung Hae-in, Koo Kyo-hwan, Kim Sung-kyun, Son Seok-koo

Episode: 6

Tanggal tayang: 28 Juli

Jung Hae In akan kembali berperan sebagai tentara dengan sifat pendiam dan tenang bernama An Jun Ho. Pada bagian pertama, An Jun Ho direkrut menjadi bagian dari D.P. skuad sebelum ia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, Koo Gyo Hwan berperan sebagai Han Ho Yeol yang memimpin tim D.P. dan bekerja sama dengan An Jun Ho. Han Ho Yeol memiliki sifat agak berbanding terbalik dengan An Jun Ho. An Jun Ho digambarkan sebagai tentara yang tidak fleksibel, sementara Han Ho Yeol terlihat lebih santai dengan pekerjaannya.

6. The Uncanny Counter Season 2: Counter Punch

Genre: Aksi, Misteri, Komedi, Supernatural

Bintang: Jo Byung-kyoo, Yoo Joon-sang, Kim Se-jeong, Yeom Hye-ran

Episode: 12

Tanggal tayang: 29 Juli

The Uncanny Counter 2: Counter Punch akan tayang mulai 29 Juli 2023 di tvN menggantikan drama See You in My 19th Life. Drama ini menceritakan roh jahat dari akhirat tiba di bumi untuk mencari keberadaan yang abadi.

Adapun sekelompok counter yang ditugaskan untuk menangkap entitas jahat ini dengan kemampuan masing-masing. Musim kedua ini akan melanjutkan cerita dari musim pertama dengan para roh jahat yang bisa merasuki tubuh manusia. Roh jahat tersebut akan membuat kekacauan dengan memanfaatkan tubuh manusia yang dirasukinya.

7. My Lovely Liar

Genre: Misteri, Komedi, Romansa, Supernatural

Bintang: Kim So-hyun, Hwang Min-hyun

Episode: 16

Tanggal tayang: 31 Juli

Mok Sol-Hee memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya membedakan apakah orang-orang berbohong atau tidak. Dia membenci kemampuannya dan menganggapnya sebagai kutukan. Karena kemampuan khususnya, dia tidak dapat mempercayai siapa pun. Mok Sol-Hee terlibat dengan seorang tersangka pembunuhan yang bersikeras bahwa dia tidak bersalah, tetapi tidak ada yang mempercayainya.