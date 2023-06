Sempat Ingin Jadi Pemain Bola, Emir Mahira Mantap Jadi Aktor

TAHUN 2009, menjadi awal mula Emir Mahira berkarier di dunia akting. Emir, yang pada saat itu masih berusia 12 tahun, memerankan Bayu di film Garuda di Dadaku yang sampai saat ini masih cukup melekat pada diri Emir.

Disutradarai Ifa Isfansyah, Garuda di Dadaku berhasil memenangkan film anak terbaik pada Festival Film Indonesia (FFI) 2009. Di tahun dan festival yang sama juga, Emir mendapat nominasi pada kategori pemeran utama pria terbaik dan bersaing dengan aktor-aktor senior lainnya.

Pada 2023 ini, Emir Mahira kembali menghiasi film layar lebar bergenre komedi dan drama keluarga berjudul Onde Mande!.

Baca juga: Shenina Cinnamon Mengaku Senang Berperan Jadi Guru SD di Onde Mande!

Film tersebut mengangkat budaya lokal yaitu kehidupan masyarakat Minangkabau serta keindahan alam dan adat dari Ranah Minang. Di film Onde Mande! Emir berperan sebagai Anwar, seorang pegawai perusahaan sabun yang mengadakan sayembara.

Berbicara soal cita-cita, beberapa tahun silam, Emir sempat mengatakan ia mempunyai mimpi menjadi bintang sepak bola. Emir ingin menjadi pemain tengah agar bisa membantu seluruh pemain yang ada di lapangan.

Namun, setelah berkecimpung di dunia perfilman, terutama setelah bermain di film Onde Mande! Emir semakin memantapkan diri untuk menekuni profesi sebagai aktor.

Baca juga: 7 Alasan Harus Nonton Film Khas Minang, Onde Mande

“Untuk saat ini, aku pasti lebih memilih jadi aktor. Cita-cita jadi pemain bola itu di masa lampau saja, itu udah lewat banget,” ungkap Emir.

Emir mengaku sangat senang ketika mendapat tawaran bermain film dengan beragam genre. Menurutnya, akting merupakan kesempatannya untuk mengembangkan diri sekaligus bermain.

“Aku seneng sih dapet kesempatan untuk main film mau format dan genrenya apapun. Menurut aku, akting itu kesempatan aku untuk bermain, ditambah kerja. Kombinasi yang gak banyak orang bisa punya, which is sesuatu yang bikin aku bersyukur. Hal yang bikin aku nyaman ketika berakting itu biasanya lawan main, kondisi syuting, sutradara, begitu-begitu yang bikin aku nyaman sih," lanjut Emir.

Meski demikian, Emir tetap tertarik dengan dunia sepak bola. Emir mengaku masih sangat mengidolakan pemain bola nomor satu di dunia yaitu Lionel Messi.

“Pemain bola favoritku ya masih Lionel Messi, dia out of this world banget.” tutup Emir.

Emir Mahira sempat vakum dari perfilman Indonesia setelah bermain pada film Soekarno pada 2013 dan kembali pada 2022 menjadi Rakka di film Kalian Pantas Mati.

Dalam rentang waktu tersebut, Emir fokus kepada kegiatan akademiknya sampai menamatkan gelar sarjana di Sauder School of Business, University of British Columbia, di Kanada.

Tahun 2023 ini, Emir, yang memiliki darah keturunan Minang akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dengan berperan di film terbarunya, Onde Mande! (RO/Z-1)