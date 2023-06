Datangkan Jared Leto, Promotor Soundrenaline 2023 Sewa Jet Pribadi

THIRTY Seconds To Mars akan segera hadir di Indonesia untuk tampil dalam festival musik Soundrenaline 2023 yang akan diadakan pada 2 dan 3 September 2023. Acara ini akan diselenggarakan di Sirkuit Carnaval Ancol, Jakarta, dan dipromotori oleh Ravel Entertainment.

CEO Ravel Entertainment Ravel Junardy menjelaskan, bahwa tidaklah mudah untuk mengundang Thirty Seconds To Mars ke Indonesia, terutama dalam mengatur jadwal syuting vokalis mereka, Jared Leto.

Menurut Ravel, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan band asal Amerika Serikat tersebut, terutama Jared Leto yang juga dikenal sebagai seorang aktor ternama.

Akhirnya, promotor memutuskan untuk menggunakan jasa sewa jet pribadi demi Jared Leto. Pada bulan September mendatang, Jared sedang melakukan syuting di Kanada. Promotor memilih untuk menyewa jet pribadi atau private jet agar dapat mengantar Jared dari Kanada ke Indonesia dan kembali lagi ke Kanada setelah acara selesai.

“Dia lagi syuting sebenarnya di Kanada, langsung aja pakai private jet ke Indonesia, kita pulangin lagi untuk syuting di Kanada, effort lamanya di situ,” jelas Ravel.

Pihak promotor mengundang Thirty Seconds to Mars karena penggemarnya di Indonesia yang tidak bisa dibilang sedikit.

"Relatif ya, maksudnya dia kan punya banyak fans di Indonesia kan jadi kita relatif. Maksudnya dia juga mau datang kita udah bersyukur karena dia, siapa sih yang gak kenal Jared Leto, siapa sih yang gak tahu dia as a Hollywood actor. Jadi relatif lah,” ungkapnya.

Selain Thirty Seconds To Mars, Soundrenaline 2023 juga akan menampilkan Explosions In The Sky, Turnover, The Devil Wears Prada, Kodaline, dan Lauv. Sementara itu, untuk line-up artis nasionalnya meliputi The Cash, Amigdala, Endah n Rhesa, dan The Panturas.

Setengah dari kapasitas penuh tiket Soundrenaline 2023 telah terjual. Meskipun demikian, presale 2 akan dibuka kembali pada Selasa (28/6) mulai pukul 10.00 WIB. Tiket 1 Day Pass akan dijual dengan harga Rp1.588.000, sementara tiket 2 Day Pass akan dijual dengan harga Rp2.588.000. (Z-10)