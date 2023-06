Mel Brooks akan Terima Piala Oscar Kehormatan

KOMEDIAN veteran Amerika Serikat (AS) Mel Brooks, yang akan berusia 97 tahun pada pekan ini akan menerima Piala Oscar kehormatan, lebih dari setengah abad setelah dia meraih Piala Oscar untuk kategori naskah original terbaik untuk film The Producers.

Brooks, aktor, sutradara, dan penulis lagu, mengejek Adolf Hitler lewat film satir The Producers, mengisahkan soal rasisme lewat Blazing Saddles, dan menertawakan kisah horor lewat film Young Frankenstein.

Dia merupakan salah satu dari segelintir orang yang sukses memenangkan Piala Oscar, Emmy, Tony, dan Grammy--biasa disebut EGOT--dalam kariernya selama delapan dekade.

Brooks akan menerima Piala Oscar kehormatannya di Los Angeles, November mendatang bersama peraih lainnya, salah satunya adalah Angela Bassett.

Aktris berusia 64 tahun itu telah dua kali meraih nominasi Piala Oscar dan sekali memenangkannya lewat perannya sebagai Tina Turner di film What's Love Got To Do With It.

Awal tahun ini, Bassett menjadi aktor pertama yang meraih nominasi Oscar lewat film superhero lewat perannya di film Black Panther: Wakanda Forever.

"Selama kariernya selama puluhan tahun, Angela Bassett terus mempersembahkan penampilan gemilang yang menjadi standar berakting," ujar Presiden Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, lembaga yang memberikan Piala Oscar, Janet Yang.

"Adapun Mel Brooks mewarnai hati kita dengan humornya. Warisannya akan mempengaruhi dunia hiburan," lanjutnya.

Piala Oscar Kehormatan diberikan setiap tahun untuk menghargai raihan pekerja film legendaris. Penghargaan itu dipisahkan dari penghargaan utama mulai 2009. (AFP/Z-1)