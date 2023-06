Resmi Umumkan Pemain Utama, Superman: Legacy Tayang Mulai 11 Juli 2025

SETELAH berbulan-bulan melalui proses audisi dan uji coba di hadapan layar, Warner Bros dan DC Studios akhirnya menemukan pemeran baru untuk Clark Kent dan Lois Lane. David Corenswet akan memerankan Superman sementara Rachel Brosnahan akan memerankan Lois Lane dalam film Superman: Legacy yang disutradarai oleh James Gunn.

Keputusan ini diambil setelah keduanya termasuk dalam sedikit orang yang dipilih untuk mengikuti uji coba di depan Peter Safran dan Gunn, sang sutradara, dengan kostum lengkap dan riasan untuk peran tersebut.

Proses pemilihan pemeran Superman: Legacy berlangsung selama berbulan-bulan, dengan Safran dan Gunn menginginkan pencarian yang teliti untuk menemukan pemeran utama baru untuk waralaba baru ini. Setelah dua peran tersebut terpenuhi, Gunn akan mencari pemeran untuk musuh bebuyutan Superman, Lex Luthor, serta karakter pendukung lainnya seperti sahabat Kent, Jimmy Olsen.

Gunn akan menyutradarai film ini berdasarkan pada karakter-karakter DC. Superman diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster.

Film ini diproduksi oleh Safran (produser Aquaman, Aquaman 2 yang akan datang dan waralaba The Conjuring). Superman: Legacy dijadwalkan untuk dirilis secara global pada tanggal 11 Juli 2025.

Proyek ini diumumkan awal tahun ini ketika Gunn dan Safran menyampaikan rencana mereka untuk fase pertama dari daftar film yang diperbarui ini, dan Superman: Legacy menjadi proyek utama yang akan membantu meluncurkan strategi ini. Presentasi tersebut juga mencakup rencana untuk film Batman baru, Batman: The Brave and the Bold, yang baru-baru ini ditunjuk oleh Andy Muschietti sebagai sutradara; serta The Authority.

Bagi Corenswet, film ini akan menjadi peran utama pertamanya dalam film studio besar setelah sebelumnya tampil dalam proyek seperti Pearl, The Politician, dan We Own This City. Sejak awal, namanya selalu muncul di puncak daftar, dan setelah uji coba terakhir tersebut, ia berhasil mendapatkan peran terbesar dalam karirnya sejauh ini.

Brosnahan baru saja menyelesaikan musim terakhir peran yang membesarkan karirnya di serial Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel, yang telah meraih berbagai penghargaan termasuk kemenangan Emmy. Ia juga selalu berada di puncak daftar calon pemeran Lois Lane setelah banyak yang menggambarkan audisinya sebagai yang terbaik dalam proses tersebut.

Corenswet diwakili oleh CAA, Untitled, dan Jackoway Tyerman. Brosnahan diwakili oleh CAA dan Brillstein Entertainment Partners. (Z-10)