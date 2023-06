Amber Heard Kembali Main Film Pascakasus Melawan Johnny Depp

AMBER Heard kembali lagi ke dunia film. Dia membintangi film pertamanya setelah persidangan panjang melawan mantan suaminya Johnny Depp.

Setelah berbulan-bulan absen, Heard muncul di depan kamera untuk premier film barunya.

Dalam film thriller terbarunya, In the Fire, Heard memerankan seorang psikiater perintis yang berusaha mengobati seorang anak yang putus asa pada saat psikiatri belum diakui sebagai ilmu yang dihormati.

Heard mengatakan film barunya, yang tayang perdana pada Minggu (25/6) di sebuah festival bercerita tentang cinta.

Berbicara sebelum pemutaran perdana film itu, Sabtu (24/6), di Festival Film Taormina di Italia, Heard mengatakan, "Ini adalah film indah tentang efek dan kekuatan hampir supernatural dari cinta. Ini tentang batasan yang dapat dilampaui oleh cinta dan tentang penciptaannya, dan benar-benar tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki cinta. Saya tidak ingin terdengar klise tentang hal itu, tetapi ini adalah film tentang cinta."

Sebelumnya, Depp menggugat Heard atas tuduhan mencemarkan nama baiknya. Persidangan pencemaran nama baik berlangsung selama enam minggu pada April dan Mei tahun lalu.

Pada saat itu, Heard juga mengajukan gugatan balik, dengan mengklaim tuduhan Depp palsu dan mantan suaminya itu telah mencemarkan namanya.

Setelah persidangan yang panjang dan sangat publik, yang ditayangkan di televisi, juri memutuskan untuk mendukung Depp, memberinya US$10 juta sebagai ganti rugi dan US$5 juta sebagai hukuman.

Jumlah hukuman terakhir kemudian dikurangi menjadi US$350.000 sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, Heard juga mendapatkan US$2 juta sebagai ganti rugi untuk gugatan baliknya, tetapi tidak ada hukuman.

Heard terkenal atas perannya dalam film-film seperti Aquaman dan The Rum Diary. Dia juga akan tampil dalam sekuel DC Comics yang akan datang, Aquaman and the Lost Kingdom. (Z-1)