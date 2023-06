Nadhif Basalamah Rilis Single Penjaga Hati

MUSISI Nadhif Basalamah telah merilis single terbaru berjudul Penjaga Hati, yang menggambarkan perasaan cinta mendalam saat seseorang rela melakukan apa saja untuk mengekspresikan cintanya.

Penjaga Hati juga jadi cerminan emosi yang tidak terkendali, ketika seseorang memiliki hubungan yang begitu kuat dengan orang lain, ia bisa melampaui batas-batas dan mengatasi semua rintangan demi kebahagiaannya.

"Lagu ini terinspirasi dari perasaan cinta yang rumit, ketika seseorang mencintai seseorang yang tidak siap untuk menerima

cintanya," kata Nadhif, dikutip Minggu (25/6).

Ia menambahkan, lagu Penjaga Hati pun ditulis sebagai bentuk penyampaian yang paling jujur untuk orang terkasihnya.

Penjaga Hati diproduksi oleh Petra Sihombing dan ditulis oleh Nadhif Basalamah, Petra Sihombing, dan Daffa Sirat. Lagu tersebut menjadi kali pertama Nadhif merilis single dengan bahasa Indonesia.

Lagu tersebut pun diharapkan mampu memberikan musik yang segar dan diterima di hati para pendengar.

Penjaga Hati dari Nadhif Basalamah sudah dapat didengarkan di platform streaming digital dan video musiknya tersedia di kanal YouTube resmi Nadhif Basalamah.

Nadhif Basalamah memulai karier di dunia musik dengan menulis single perdana After School Sad Session pada 2018.

Sejak itu, ia merilis berbagai karya lainnya, seperti Something More hingga To Be With Me. Pada 2022, Nadhif merilis mini album perdananya Wonder in Time. (Ant/Z-1)