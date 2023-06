Lee Seung Gi Ungkapkan Tekad untuk Gelar Konser Lagi di Indonesia

TERPUKAU dengan semangat para penggemar yang hadir di Istora Senayan, aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan Lee Seung Gi berharap bisa segera kembali lagi ke Indonesia setelah album terbarunya rilis tahun depan.

"Indonesia memang terbaik ya. I love Indonesia. Saya akan kembali lagi ke sini. Semoga saya bisa melakukan konser full album ketika kembali lagi ke Indonesia. Nanti kita bertemu lagi ya? Janji ya?" ujar Lee Seung Gi di tengah konsernya di Istora Senayan, Sabtu (24/6) malam.

Lee Seung Gi menyampaikan dirinya berencana merilis album terbaru di perayaan 20 tahun debutnya di dunia hiburan. Album tersebut dijadwalkan akan rilis pada akhir tahun depan. Dia pun berharap para penggemarnya menantikan album baru tersebut.

Lee Seung Gi juga mengaku lagu-lagu yang dia bawakan di Indonesia lebih banyak dibandingkan saat konsernya di Seoul, Korea Selatan. Dia mengatakan hal tersebut karena semangat para Airen (nama penggemar Lee Seung Gi) di Indonesia membuatnya merasa ingin terus bernyanyi.

"Saya jadi pingin nyanyi terus karena penontonnya penuh semangat. Teriakan kalian membuat diriku berenergi dan semangat bernyanyi. Aku tak akan melupakan semangat kalian dan akan aku bawa ke Korea," ujarnya.

Lee Seung Gi membawakan lagu The Dreamers Dream, Wind, Return, The Ordinary Man, Forest, Circle, Like a Flower, Losing My Mind, Forbidden Love, Human Table - Desire and Hope, Delete, Encore, dan ditutup dengan Because You're My Woman.

Setelah menyaksikan penampilan Lee Seung Gi, salah satu penggemar pun mengaku sangat puas dan senang bisa mendengar suara indah Lee Seung Gi. Dia pun berharap bisa berkesempatan bertemu dengan aktor sekaligus musisi tersebut.

"Senang banget. Suaranya bagus. Keren. Semoga bisa cepat ke Indonesia lagi ya," tutur Tisha yang merupakan salah satu penggemar Lee Seung Gi dari Jakarta Selatan.

Sabtu (24/6) malam, Lee Seung Gi menggelar konser bertajuk The Dreamer's Dream - Chapter 2, yang diselenggarakan oleh

Viu Scream Dates.

Acara itu dimulai pada pukul 19.00 hingga 21.00 WIB. Namun, sebelumnya, dia juga sempat melakukan soundcheck pukul 16.00 WIB yang dihadiri para penggemar yang memiliki tiket khusus. (Ant/Z-1)