15 Rekomendasi Film Disney Princess Terbaik

DISNEY Princess atau Putri Disney adalah sekelompok karakter perempuan yang menjadi simbol keberanian, ketangguhan, dan kebaikan hati dalam film-film animasi Disney. Mereka memiliki daya tarik yang kuat bagi penonton, terutama anak perempuan, karena mereka mewakili nilai-nilai positif seperti kepercayaan diri, ketabahan, persahabatan, dan kebaikan.

Setiap putri Disney memiliki cerita dan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka semua memiliki keinginan untuk mencari kebahagiaan, mengejar impian mereka, dan memperjuangkan keadilan. Film-film Putri Disney menghadirkan berbagai tema dan pesan moral yang menginspirasi.

Mereka sering mengajarkan pentingnya mengikuti hati dan impian, melawan keterbatasan sosial atau budaya, serta mencari keberanian di dalam diri sendiri. Putri Disney juga menunjukkan pentingnya persahabatan, keluarga, dan cinta yang tulus. Di bawah ini adalah daftar rekomendasi film Disney princess yang dapat Anda tonton.

1. Pocahontas (1995)

Pocahontas mengadaptasi kisah nyata Amounute, putri Powhatan, seorang penguasa dari lebih dari 30 suku Algonquin. Dalam film Disney, Pocahontas menyelamatkan John Smith, seorang peziarah Inggris, setelah suku mereka menangkapnya. Keduanya dengan cepat jatuh cinta meskipun perbedaan budaya dan bahasa mereka.

Pocahontas dan John Smith menemukan diri mereka terlibat dalam konflik antara penduduk asli Amerika dan Inggris. Mereka harus berlomba melawan waktu untuk menyelamatkan kedua suku mereka sambil mempertahankan cinta mereka. Film ini menampilkan beberapa lagu yang luar biasa dan representasi yang relatif menghormati terhadap penduduk asli Amerika. Namun, kritikus dan penonton memberikan tanggapan yang beragam terhadap Pocahontas. Bagian dari kritik ini disebabkan oleh perbedaan yang sangat besar antara kisah nyata Pocahontas dengan film Disney.

2. The Princess and the Frog (2009)

The Princess and the Frog mengadaptasi novel The Frog Princess karya E.D. Baker dan dongeng rakyat Grimm, The Frog Prince. Ini juga merupakan upaya terbaru dari duo sutradara Ron Clements dan John Musker dan menjanjikan Putri Disney pertama yang berkulit hitam. Oleh karena itu, para penggemar sudah menunggu dengan antusias sejak awal.

Berlatar belakang New Orleans pada tahun 1920-an, The Princess and the Frog mengisahkan kehidupan Tiana, seorang pelayan berusia 19 tahun yang bercita-cita membuka restoran suatu hari nanti. Dia berubah menjadi seekor katak setelah mencium seseorang yang ternyata adalah Pangeran Naveen. Akibatnya, dia harus mencari cara untuk kembali menjadi manusia. Kritikus dan penonton memuji film ini karena kembali ke gaya animasi tradisional Disney. Namun, Princess and the Frog kurang memiliki cerita yang terkonstruksi dengan baik dan karakter yang menarik seperti dalam proyek-proyek Clements dan Musker sebelumnya.

3. Brave (2012)

Brave bercerita tentang Merida, putri keras kepala dari Lord Fergus di Skotlandia. Menurut adat setempat, Merida harus menikahi seorang pria dari salah satu dari tiga klan tetangga. Namun, Merida lebih suka menghabiskan waktu dengan busur dan anak panahnya daripada bersama laki-laki. Dia melanggar tradisi dengan menyatakan bahwa dia akan bersaing dengan tiga pria bujangan untuk mendapatkan jodohnya sendiri. Pernyataan ini membuat ibunya marah, dan Merida kemudian melarikan diri dari istana.

Dari sini, Brave benar-benar dimulai. Merida mengambil ramuan dari seorang penyihir yang bertujuan untuk mengubah pikiran ibunya. Namun, setelah memberikan makanan yang terkena ramuan ajaib tersebut, Merida malah mengubah ibunya menjadi seekor beruang. Dia kemudian menghabiskan sisa film untuk membantu ibunya menghindari pemburu dan memperbaiki hubungan mereka sepanjang perjalanan. Meskipun Brave memiliki animasi yang memukau seperti film Pixar lainnya, film ini kurang memiliki narasi yang menarik seperti film-film putri Disney lainnya.

4. Encanto (2021)

Meskipun tidak secara resmi merupakan film Putri Disney, Encanto adalah film putri dalam segala hal kecuali judulnya. Encanto adalah kisah Mirabel, anak tengah dari keluarga luar biasa Madrigal dari Kolombia. Keluarga Madrigal adalah pendiri kota Encanto. Pada ulang tahun kelima mereka, setiap anggota keluarga menerima kemampuan ajaib. Itu berlaku untuk semua Madrigal kecuali Mirabel.

Dalam Encanto, Mirabel berusaha memecahkan misteri yang melibatkan paman yang lama hilang, Bruno, sambil menemukan bakatnya sendiri. Meskipun tidak memiliki kemampuan luar biasa, Mirabel membuktikan bahwa setiap orang memiliki keajaiban di dalam diri mereka. Penuh dengan visual yang menakjubkan, Encanto juga menampilkan musik karya Lin-Manuel Miranda yang akan tertanam dalam ingatan setiap penonton.

5. Cinderella (1950)

Kisah Cinderella telah diadaptasi berulang kali dengan berbagai cara. Namun, adaptasi Cinderella yang paling terkenal tetap menjadi film Disney tahun 1950 yang didasarkan pada dongeng Charles Perrault. Versi Cinderella ini sangat sukses dan mendukung Disney setelah mengalami kesulitan keuangan akibat pecahnya Perang Dunia II.

Bahkan para penggemar Disney pun yang belum menonton Cinderella, kemungkinan besar sudah mengenal ceritanya dengan baik. Ibunda tiri Cinderella yang jahat melarangnya menghadiri pesta kerajaan. Tetapi berkat Ibu Peri, Cinderella tidak hanya pergi ke pesta; dia mempesonakan semua orang di sana, termasuk Pangeran Tampan. Meskipun dia harus bergegas keluar sebelum jam menunjukkan tengah malam, dia meninggalkan satu petunjuk, sepatu kaca yang tunggal.

6. Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon adalah kisah tentang dunia Kumandra. Di dunia ini, manusia dan naga hidup berdampingan dalam harmoni sampai roh jahat yang dikenal sebagai Druun mulai menyerap jiwa dan menghancurkan kehidupan. Untuk menghentikan Druun, para naga Kumandra mengorbankan diri mereka untuk perdamaian yang rapuh.

7. Frozen (2013)

Seperti Encanto, Disney belum secara resmi mengkanonisasi karakter utama di Frozen sebagai Putri Disney resmi. Namun, film ini, yang terinspirasi oleh dongeng The Snow Queen karya Hans Christian Anderson, mengikuti kisah dua putri, Elsa dan Anna. Setelah menjadi yatim piatu sejak usia muda, Elsa ditugaskan menjadi Ratu kerajaan pada ulang tahunnya yang ke-21.

Namun, seperti banyak film putri Disney, cerita Frozen tidaklah sederhana. Elsa memiliki kekuatan untuk memanggil es dan salju dengan ujung jari-jarinya. Meskipun kekuatan ini menyenangkan bagi putri-putri saat mereka masih kecil, itu segera menjadi beban bagi Elsa yang menjauhkannya dari semua orang. Jadi, setelah dia melarikan diri dari istana, Anna harus melakukan perjalanan untuk mencari saudara perempuannya dan membangkitkan kembali hubungan mereka.

8. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Snow White and the Seven Dwarfs membuat sejarah film animasi sebagai film animasi fitur pertama dari Disney. Dirilis pada tahun 1937, Snow White adalah yang pertama dari apa yang kemudian menjadi banyak adaptasi animasi. Tetapi versi Disney pertama ini tidak hanya mengawali Putri Disney tetapi juga animasi Disney secara keseluruhan.

Snow White and the Seven Dwarfs bercerita tentang Putri Salju, yang diusir ke hutan oleh ibu tirinya yang jahat, Ratu. Di sana, dia berteman dengan tujuh kurcaci yang menjadikannya salah satu dari mereka. Namun, tempat perlindungan mereka tidak bertahan lama karena Ratu segera berusaha meracuni Salju dengan satu antidot saja - ciuman cinta sejati.

9. The Little Mermaid (1989)

The Little Mermaid adalah Putri Disney lainnya yang didasarkan pada dongeng Hans Christian Anderson. Tidak seperti Frozen, The Little Mermaid menampilkan putri Disney pertama yang bukan manusia, yaitu Ariel, putri duyung termuda dari Raja Triton dan Ratu Athena, penguasa kerajaan bawah laut Atlantica.

Seperti banyak pemuda, Ariel sangat menginginkan kehidupan yang sangat berbeda dari kenyataan saat ini. Dia terobsesi dengan dunia di atasnya dan jatuh cinta dengan seorang manusia, Pangeran Eric. Untuk bisa bertemu Eric, Ariel melakukan perjanjian yang meragukan dengan Ursula, penyihir laut yang jahat. Meskipun The Little Mermaid dicintai oleh banyak orang, kurangnya otonomi Ariel berbeda dari Putri Disney di masa depan.

10. Moana (2016)

Meskipun tidak sempurna dalam penggambarannya, penonton menganggap Moana sebagai film yang baik dalam menggambarkan budaya suku Pasifik. Film Putri Disney terakhir yang disutradarai oleh Clements dan Musker juga memiliki musik yang luar biasa dari Lin-Manuel Miranda. Faktor-faktor ini, bersama dengan para pengisi suara bintang, dengan cepat membuat Moana menjadi hit yang disukai baik oleh kritikus maupun penonton.

Moana adalah kisah tentang seorang putri di sebuah pulau Pasifik kuno. Tugasnya membatasinya di pulau, tetapi terus bertentangan dengan keinginannya untuk menjelajahi lautan. Moana memiliki semua motivasi yang dia butuhkan ketika pulau mulai terancam. Selama perjalanannya, dia bertemu dengan dewa setengah-setengah, Maui, dan bersama-sama mereka berusaha menyelamatkan pulau dan memulihkan keseimbangan alam.

11. Tangled (2010)

Sama seperti Mulan, film ini menampilkan seorang putri yang tidak perlu mengandalkan orang lain untuk menyelamatkannya. Lebih dari itu, pangeran yang datang untuk menyelamatkannya sebenarnya hanyalah seorang pencuri yang, meskipun lucu, cukup tidak berguna. Ini juga satu-satunya film Disney yang saya ketahui di mana seorang karakter menyadari betapa anehnya sekelompok orang asing bernyanyi bersama - yang membuat film ini layak masuk daftar saya dengan sendirinya.

12. Sleeping Beauty (1959)

Mungkin film Disney yang paling indah yang pernah dibuat, cerita Sleeping Beauty bukanlah satu-satunya alasan mengapa film ini dimasukkan dalam daftar ini. Film ini pantas mendapat tempat karena adanya adegan yang luar biasa, skor musik yang brilian, dan karakter Maleficent, yang mungkin masih merupakan kreasi yang paling menakutkan dalam seluruh katalog Disney.

Sleeping Beauty mengingatkan bahwa, pada masa kejayaannya, Disney memiliki beberapa animator terbaik di dunia. Bahkan cerita sederhana seperti Sleeping Beauty dapat diubah menjadi sesuatu yang megah di tangan mereka, dan pada akhirnya, Sleeping Beauty menjadi salah satu film terbaik yang diproduksi Disney saat Walt masih hidup.

13. Beauty and the Beast (1991)

Jika The Little Mermaid menjadi awal kebangkitan kembali Disney, maka Beauty and the Beast membuatnya jelas bahwa Disney kembali dengan cara yang besar. Mengisahkan kisah cinta yang unik atau mungkin kasus berat sindrom Stockholm tergantung pada siapa yang ditanya, film ini diperkuat oleh lagu-lagu luar biasa dari Howard Ashman dan Alan Menken, serta animasi yang tepat dengan materi sumber. Beauty and the Beast tampaknya menjadi cerita yang gelap untuk diadaptasi oleh Disney, tetapi mereka menghadapinya dengan sentuhan ringan yang tetap memperhatikan tema-tema berat dalam cerita ini.

14. Mulan (1998)

Jika sekarang kita melihat kembali, ini adalah salah satu kali pertama seorang "putri" Disney digambarkan sebagai manusia yang berdaya dan tidak perlu diselamatkan. Namun, ketika saya menontonnya sebagai seorang anak, saya benar-benar merasa bahwa film ini sangat menghibur.

Soundtrack-nya luar biasa dan Mushu yang diisi suara oleh Eddie Murphy lebih baik daripada apa pun yang akhirnya dia lakukan dalam Shrek. Mulan menceritakan tentang pahlawan yang tidak mungkin mengatasi rintangan yang tidak dapat diatasi, yang merupakan hal yang sangat dikuasai Disney. Meskipun demikian, Mulan berdiri sendiri di luar film-film standar Disney karena Mulan sendiri, yang merupakan kreasi yang benar-benar unik.

15. Aladdin (1992)

Meskipun Anda bisa berargumen bahwa satu-satunya alasan mengapa film ini begitu hebat adalah Robin Williams, ada banyak elemen lain yang membuatnya pantas mendapatkan tempatnya. Dengan sihir, pertarungan, dan tokoh utama yang berasal dari kehidupan sederhana hingga menjadi kaya, Aladdin lebih dari sekadar berlian yang belum terolah. Lagu-lagu dari Howard Ashman dan Alan Menken adalah beberapa yang terbaik dalam kanon Disney, dan akan sulit bagi Anda untuk menemukan lagu yang lebih mudah diingat daripada "Friend Like Me", meskipun Williams kebanyakan berimprovisasi dalam menyanyikannya.

Karakter-karakter ini sering menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi dengan keberanian dan tekad, mereka berhasil mengatasi semua itu. Tidak hanya menjadi tokoh panutan bagi anak-anak, putri Disney juga telah mempengaruhi dunia hiburan dan menciptakan warisan budaya yang kuat. Mereka menjadi ikon yang dihormati dan diingat oleh banyak orang di seluruh dunia. Melalui keberanian, kekuatan, dan ketabahan mereka, putri Disney telah menginspirasi jutaan orang untuk memimpikan yang lebih besar, mengejar impian mereka, dan memperjuangkan kebaikan dalam hidup. (Z-10)