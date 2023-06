Tips Persiapan Nonton Konser Taylor Swift Selama 3 Jam 

PENYANYI asal Amerika Taylor Swift bakal menggelar The Eras Tour di Singapura awal 2024 besok. Konser Taylor Swift digelar spesial bagi penggemar di Asia Tenggara selama tiga jam.

Bagi kamu yang sudah memegang tiket konsernya, ada beberapa persiapan yang harus kamu ketahui.

1. Gelang Pertemanan

Konser Taylor Swift biasanya diikuti dengan aksi bertukar gelang persahabatan antar fans di dalam stadion.

Aksi ini terinspirasi dari lirik lagu Taylor Swift berjudul You're on Your Own, Kid. Di antara liriknya terdapat kalimat "So, make the friendship bracelets, take the moment and taste it.”

Memang tak ada kewajiban ikut terlibat dalam aksi ini. Namun bila ingin turut serta, tak ada salahnya mulai membuat gelang persahabatan mulai sekarang.

2. Aturan Tas dalam Konser

The Eras Tour punya aturan ketat tentang bentuk tas yang boleh dibawa masuk ke dalam stadion.

Dilansir dari Tatler Asia, biasanya aturan itu tertulis dengan rinci mulai dari ukuran juga model tas yang boleh dibawa masuk.

Belum ada aturan terkait ini untuk konser Taylor Swift di Singapura. Pada umumnya, aturan soal tas akan diumumkan dalam waktu mendekati konser.

3. Konser 3 Jam

Taylor Swift bakal menghibur penggemarnya selama tiga jam di dalam stadion. Bagi pemilik tiket berdiri, wajib kiranya memilih sepatu yang nyaman di kaki untuk berdiri sepanjang konser.

Tak ada salahnya juga membawa sejumlah perban dan peralatan pertolongan pertama, bila terjadi sesuatu dengan kaki kita akibat terlalu lama berdiri.

4. Kostum Unik

Fans Taylor Swift tenar dengan kostum unik juga aksesoris yang menarik. Mulai dari baju hingga kutek kuku.

Hal ini mengikuti gemerlapnya kostum Taylor Swift ketika di atas panggung. Tak lupa, lipstik warna merah yang khas dipakai Taylor Swift.

6. Hapalkan lagu

Konser Taylor Swift akan membawakan lagu-lagu populernya sejak debut albumnya di tahun 2006 hingga yang paling baru.

Ada banyak lagu tentunya selama hampir 2 dekade Taylor Swift berkarya. Jadi yang paling penting, mulailah menghapal lagu Taylor Swift, bila hendak menonton pertunjukan akbar diva pop Amerika Serikat itu. (Z-10)