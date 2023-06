10 Lagu Terbaik Taylor Swift, Mulai Shake It Off Hingga Anti-Hero

TAYLOR Swift adalah salah satu artis paling ikonik dan berpengaruh di zamannya. Musiknya telah mencuri hati jutaan orang di seluruh dunia dan menjadi soundtrack bagi banyak kehidupan penggemar.

Dengan bakat luar biasanya dalam menulis lagu, Swift telah merilis banyak hits yang menduduki tangga lagu dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu artis terbesar dari generasi kita.

Dari lagu-lagu penuh semangat hingga balada yang penuh perasaan, musik Swift memiliki sesuatu untuk semua orang. Berikut kami bagikan 10 lagu Taylor Swift terbaik sepanjang masa.

Baca juga: Tampil di Konser Taylor Swift, Ini Lirik Lagu Nonsense Sabrina Carpenter

1. Shake It Off

Shake It Off adalah lagu Taylor Swift yang populer dan telah dicintai oleh penggemarnya di seluruh dunia. Lagu ini dirilis pada tahun 2014 dan telah menduduki puncak beberapa tangga lagu sejak itu. Shake It Off adalah lagu pop yang seru dan penuh semangat yang memperlihatkan keberagaman Taylor sebagai seorang artis.

Shake It Off memiliki lirik yang mudah dinyanyikan bersama. Bagian chorus: Cause the players gonna play, play, play, play, play And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, dengan cepat menjadi favorit penggemar.

Baca juga: 12 Syarat dan Ketentuan Pembelian Tiket Konser Taylor Swift di Singapura

Video musik Shake It Off menampilkan Taylor menari dengan berbagai kelompok orang dalam berbagai gaya, termasuk balet, hip hop, dan tari modern. Shake It Off dipuji karena mempromosikan positivitas dan mencintai diri sendiri dengan pesan bahwa tidak membiarkan orang lain menjatuhkan Anda dan hanya menghilangkan negativitas.

2. Blank Space

Blank Space adalah salah satu lagu paling populer dari Taylor Swift dan memiliki campuran yang unik antara melodi, ritme, dan lirik yang membuatnya menjadi hit instan. Lagu ini dirilis pada tahun 2014 sebagai single kedua dari albumnya yang berjudul 1989 dan telah dicintai oleh para penggemarnya sejak saat itu.

Blank Space menjadi lagu pertama yang mencapai 1 miliar penonton di YouTube dalam dua tahun sejak dirilisnya. Video musik untuk Blank Space memenangkan beberapa penghargaan di MTV Video Music Awards termasuk Best Female Video, Best Pop Video, dan Best Art Direction. Lagu ini menduduki puncak beberapa tangga lagu di seluruh dunia termasuk Billboard Hot 100, UK Singles Chart, Canadian Hot 100, dan banyak lagi.

Lagu ini memiliki melodi yang mudah diingat dan lirik yang dapat terhubung dengan pendengar seperti boys only want love if it's torture yang segera menyentuh hati pendengar. Chorusnya memiliki peningkatan ke hook yang menular yang membuat Anda ingin menyanyikannya setiap kali terdengar.

3. Bad Blood ft. Kendrick Lamar

Bad Blood adalah salah satu lagu paling populer dari Taylor Swift, dan menampilkan rapper Amerika Kendrick Lamar. Kolaborasi ini memberikan dorongan popularitas pada lagu ini dan membuatnya menonjol dari lagu-lagu lain milik Taylor Swift.

Secara keseluruhan, Bad Blood ft. Kendrick Lamar adalah lagu khas Taylor Swift yang menyatukan pop, hip-hop, dan lirik yang memberdayakan dengan mulus. Chorus yang mudah diingat dan video musik yang berkesan membuatnya menjadi favorit penggemar hingga saat ini.

4. You Belong With Me

You Belong With Me adalah salah satu lagu ikonik Taylor Swift yang diketahui dan disukai oleh semua orang. Lagu ini bercerita tentang seorang gadis yang menyukai teman laki-lakinya, yang sedang menjalin hubungan dengan orang lain.

Lirik dan video musiknya dengan sempurna menangkap perasaan jatuh cinta pada seseorang yang tampaknya tidak dapat dicapai. Chorus yang mudah diingat you belong with me mudah dinyanyikan dan diingat, menjadikannya favorit penonton di konser dan malam karaoke.

Lagu ini menandai titik balik dalam karier Taylor saat dia mulai lebih mengarah ke musik pop sambil tetap menggabungkan akar countrynya. Lagu ini mencapai peringkat kedua di tangga lagu Billboard Hot 100 dan mengokohkan posisinya sebagai superstar dalam industri musik.

5. Look What You Made Me Do

Look What You Made Me Do adalah salah satu lagu paling populer dan kontroversial dari Taylor Swift. Lagu ini dirilis pada tahun 2017 sebagai single utama dari album studio keenamnya, Reputation.

Hal pertama yang mencolok dari lagu ini adalah melodi yang catchy dan ceria. Lirik dari Look What You Made Me Do ditujukan kepada semua orang yang telah mencoba menjatuhkan Taylor Swift selama bertahun-tahun. Aspek yang mencolok dari lagu ini adalah bagaimana lagu ini menandai perubahan besar dalam gaya musik Taylor, yang banyak dikritik oleh sebagian penggemar dan kritikus.

Video musik untuk Look What You Made Me Do menerima tanggapan yang beragam tetapi tanpa keraguan menjadi salah satu karya yang paling dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, lagu ini telah menjadi sinonim dengan pembalasan dendam karena Swift menyanyikan tentang membalas dendam pada para penghina dan keluar sebagai pemenang meskipun segala rintangan yang dihadapinya.

Akhirnya, Look What You Made Me Do menjadi salah satu lagu paling sukses Taylor hingga saat ini dalam hal penampilan di tangga lagu, bertahan di puncak Billboard Hot 100 selama tiga minggu berturut-turut.

6. Wildest Dreams

Wildest Dreams adalah lagu populer dari Taylor Swift yang dirilis pada tahun 2014 sebagai bagian dari album 1989 nya. Lagu ini menjadi favorit penggemar karena melodi yang catchy, lirik yang tulus, dan emosi yang muncul pada pendengarnya.

Wildest Dreams ditulis dan diproduksi oleh Taylor Swift dan Max Martin. Lagu ini membandingkan hubungan romantis masa lalu dengan rasa sayang dan mengekspresikan penyesalan atas berakhirnya hubungan tersebut. Video musik untuk Wildest Dreams difilmkan di Afrika dan disutradarai oleh Joseph Kahn.

Wildest Dreams mencapai peringkat ke-5 di Billboard Hot 100 Charts.

7. Style

Style adalah lagu dari Taylor Swift yang dirilis sebagai single ketiga dari album studio kelima, 1989, pada tahun 2014. Lagu ini ditulis oleh Swift, Max Martin, dan Shellback. Lagu ini dianggap sebagai salah satu lagu terbaik dari album tersebut dan mendapat pujian tinggi karena melodi yang catchy dan lirik yang dapat terhubung dengan pendengar.

Lagu ini memiliki suara pop yang ceria dengan garis bass yang kuat dan elemen elektronik. Chorusnya menampilkan hook yang khas Cause we never go out of style yang menjadi favorit penggemar. Lagu ini juga memperlihatkan kemampuan Swift dalam bercerita melalui lagu ketika dia menyanyikan tentang hubungan yang tidak pernah ketinggalan zaman.

Style adalah contoh sempurna dari kemampuan Swift untuk berevolusi dengan setiap album baru. Dengan lagu ini, dia merangkul suara yang lebih modern sambil tetap mempertahankan gaya berceritanya yang khas. Lagu ini telah digambarkan sebagai sebuah penghormatan kepada musik pop tahun 80-an dengan referensi pada tokoh ikonik seperti James Dean dan lipstik merah.

8. We Are Never Ever Getting Back Together

We Are Never Ever Getting Back Together adalah lagu hit yang melambungkan karier Taylor Swift ke arah baru. Lagu ini, dirilis pada tahun 2012, dengan cepat menjadi lagu yang menduduki puncak tangga lagu dan mengukuhkan reputasi Swift sebagai superstar pop.

Lirik lagu ini mengisahkan kisah hubungan yang terputus-nyambung yang akhirnya mencapai titik putusnya. Lagu ini memiliki hook yang catchy dan chorus yang mudah dinyanyikan, sehingga mudah terhubung dengan pendengar. Lagu ini ceria dan menyenangkan untuk dinyanyikan bersama, sehingga cocok untuk pesta dan malam bersama teman-teman.

Vokal Swift yang kuat dan mengungkapkan pesan lirik dengan sangat baik. Kualitas produksi lagu ini sangat baik, dengan beat yang enerjik dan alat musik elektronik. Video musiknya berhasil menangkap semangat lagu dengan sempurna, dengan karakter kartun dan warna-warni yang cerah. Tema putus hubungan dengan tuntas adalah universal, sehingga lagu ini resonansi dengan pendengar di seluruh dunia.

9. Love story

Love Story menjadi salah satu lagu yang harus ada dalam playlist untuk momen romantis dengan orang istimewa atau bahkan saat Anda membutuhkan semangat pada hari-hari tertentu.

Love Story adalah sebuah kisah cinta ala Romeo dan Juliet di mana Taylor menyanyikan tentang keinginannya untuk bersama kekasihnya meskipun ada perlawanan dari keluarga mereka. Dalam lagu ini, Taylor mengambil peran sebagai Juliet sedangkan kekasihnya adalah Romeo. Love Story menjadi hit instan saat dirilis berkat melodi yang menawan dan lirik yang tulus. Lagu ini dengan cepat menduduki puncak tangga lagu country dan mengukuhkan status Taylor sebagai salah satu nama terbesar dalam musik.

Love Story telah memenangkan beberapa penghargaan sejak dirilis, termasuk Song of the Year di BMI Awards dan Nashville Songwriters Association International Awards. Love Story juga menginspirasi video musik yang membawa penonton ke dunia magis yang mengingatkan pada arsitektur dan desain Eropa tempo dulu. Seperti yang diharapkan, video ini menjadi viral dan menambah momen bagi mereka yang sudah terpikat oleh bakat musikal Taylor yang luar biasa.

10. Anti-Hero

Dalam perbandingan dengan Love Story, Anti-Hero memiliki lirik yang sedikit lebih gelap yang menampilkan Swift bernyanyi tentang rasa sakit dan penyembuhan setelah putus cinta atau kehilangan teman karena pengkhianatan—semua perasaan yang dapat kita rasakan pada berbagai titik dalam hidup kita.

Meski begitu, Anti-Hero hadir dengan irama yang mudah diikuti, mengingatkan kita untuk menari dan melupakan kesedihan.

Anti Hero adalah lagu yang kuat dan introspektif dari Taylor Swift yang mengeksplorasi emosi kompleks seseorang yang berjuang menjadi penjahat dan pahlawan dalam cerita hidupnya sendiri. Melodi yang menghantui dan lirik yang menggugah menciptakan perasaan kedalaman dan emosi yang tulus yang menarik pendengar sejak catatan pertama.

Chorus Anti Hero sangat kuat, dengan Swift menyanyikan, I’m an anti-hero / And I know it’s not what you want / But I’m sorry / It’s just my emotions / They get the best of me.

Baris ini sempurna mencerminkan emosi kompleks yang dieksplorasi dalam lagu ini, saat Swift berusaha menyelaraskan jati dirinya dengan harapan orang lain.

Secara keseluruhan, Anti Hero adalah lagu yang indah dan penuh introspeksi yang menampilkan bakat Taylor Swift sebagai penulis lagu. (Z-10)