Rekomendasi 6 Lagu Sabrina Carpenter Paling Populer

SABRINA Carpenter adalah penyanyi dan aktris Amerika yang memulai debut musiknya pada tahun 2014 dengan single Can't Blame A Girl For Trying. Lagu tersebut adalah salah satu single populer dari album debutnya, Eyes Wide Open.

Berkat lagu folk-pop yang ditulis oleh Meghan Trainor, Carpenter kemudian memperluas jangkauan musiknya.

Baru-baru ini, Ia dikabari akan tampil di dalam konser The Eras Tour Taylor Swift. Tidak kalah dengan Swift, Sabrina juga memiliki lagu-lagu yang hits, berikut adalah beberapa di antaranya.

1. Nonsense

Nonsense adalah single kelima dari Email I Can’t Send. Lagu itu adalah lagu yang ada di radio dan daftar putar Spotify di samping lagu pop favorit Anda saat ini. Lagu pop yang dipengaruhi jebakan, Carpenter menunjukkan kepercayaan diri melebihi usianya pada lagu tentang cinta dan sensualitas.

2. Thumbs

Thumbs sangat berbeda dengan Nonsense. Nada Nonsense lebih rendah dan dipimpin oleh ketukan trap yang mengalir modern, sementara Thumbs memiliki alunan string dan elektronik yang berdenyut, menarik perhatian pendengar dari pembukaannya.

3. Skin

Dalam lagu ini, penggemar Olivia Rodrigo dan Sabrina Carpenter yakin bahwa pasangan itu telah menulis lagu tentang satu sama lain setelah cinta segitiga yang menjadi serba salah di depan umum. Fans berspekulasi bahwa lagu hit Rodrigo, driver’s license, adalah tentang Carpenter dengan kalimat seperti, 'And you're probably with that blonde girl / who always made me doubt' Sebaliknya, penggemar lain berpendapat bahwa Carpenter sedang mencoba untuk mendapatkan peran Rodrigo.

4. Why

Carpenter menjelaskan tentang trek sinematik dalam sebuah wawancara dengan iHeartRadio, "Why atau mengapa adalah pertanyaan yang tampaknya kita ajukan setiap hari, jadi ada banyak makna di dalam lagu yang dapat ditafsirkan. Kita tidak perlu menjadi sama, untuk mencintai hal yang sama. Terkadang perbedaan dapat menyatukan kita, dan menurut saya itu adalah sentimen yang indah tentang bagaimana kita menghadapi perbedaan dan bagaimana hal itu selanjutnya dapat membuktikan kecocokan kita. Pada akhirnya, kita tidak perlu tahu alasannya jika kita yakin dengan emosi kita sendiri.”

5. Sue Me

Carpenter menghela nafas lega setelah keluar dari hubungan buruk dengan Sue Me. Seperti Why and Nonsense, Carpenter menggunakan melodi yang mengandung jebakan untuk menyalurkan kepercayaan diri, kemandirian, dan sisi kepribadiannya yang lebih lancang.

6. On My Way

Satu fitur dalam daftar ini, On My Way membawa Carpenter pada vokal di trek Alan Walker bersama Farruko. Memanfaatkan gaya bass-driven khas Walker dan vokal tamu Puerto Rico yang menarik dari Farruko, Carpenter memberikan paduan suara yang memukau yang pasti akan menggerakkan penonton. (Z-10)