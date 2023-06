Jungle Rilis Single dan Video Musik I've Been In Love

DUO produser asal Inggris, Jungle, melangkah lebih dekat menuju perilisan album ke-4 mereka Volcano, pada 11 Agustus mendatang, dengan merilis single baru berjudul I've Been In Love, yang juga menghadirkan Channel Tres). Lagu terbaru mereka dirilis setelah kesuksesan single-single sebelumnya yaitu Candle Flame (feat. Erik The Architect) dan Dominoes.

Menemukan jiwa yang sama dengan musisi house Channel Tres, I've Been In Love menangkap nuansa euforik Jungle dengan sempurna dan memadukannya dengan musik funk, disco, soul, dan hip-hop. Dilengkapi vokal Channel Tres, lagu ini dengan natural mengalir membawakan vokal baritonnya dengan melodi yang catchy.

Video klip I've Been In Love menampilkan koreografi one-take yang ekspresif, ambisius, dan eye-catching khas Jungle, dan disutradarai oleh salah satu personil Jungle, J Lloyd, bersama Charlie Di Placido dari rumah produksi Contentus Maximus.

Album Volcano dipastikan menjadi sebuah lompatan besar dalam perjalanan bermusik Jungle. Menghadirkan sederet kolaborator yang beragam, Volcano juga akan menjadi momentum Jungle kembali memamerkan talenta produksi musik mereka yang inovatif – hampir semua not di album mereka mendatang dapat dibilang orisinal.

Sebab, album Volcano hanya akan menggunakan 1 buah sample. Hasilnya adalah pengalaman mendengarkan musik luar biasa yang dapat membawa kebahagian komunal di lantai dansa, dan dapat menjadi sebuah pelarian diri saat didengarkan lewat headphone.

Volcano merupakan kelanjutan dari album Jungle sebelumnya, Loving In Stereo, yang sukses membawa mereka ke posisi #3 di chart album Inggris dan posisi #1 di chart Billboard Dance Albums di Amerika Serikat, serta membawa mereka tampil sebagai musisi pembuka tur Happier Than Ever Billie Eilish.

Semuanya membawa mereka lebih dari 1 miliar stream hingga saat ini, dan sambutan hangat di Asia termasuk dari berbagai media ternama.

Sepanjang karier mereka, Jungle telah tampil di berbagai kota di seluruh dunia, mulai dari Kuala Lumpur hingga Moskwo, dan memenangkan hati para pecinta musik di berbagai festival musik ternama dunia meliputi Glastonbury, Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza, dan telah menggelar konser di Alexandra Palace dan O2 Academy Brixton. Koreografi dan musik mereka yang visioner juga merupakan aspek penting dari identitas Jungle, yang dikenal dengan naratif visual yang ambisius di berbagai lagu di album mereka sebelumnya, Loving In Stereo. (RO/Z-1)