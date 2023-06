Roisin Murphy Ajak Warga Kampungnya Tampil di Video Musik Fader

ROISIN Murphy kembali lewat single, Fader, yang merupakan rilisan ketiga dari albumnya yang akan datang, Hit Parade, yang diproduksi bersama sosok legendaris di ranah musik elektronik, DJ Koze.

Siap untuk dirilis melalui label musik Ninja Tune, album berisi 13 lagu ini berhasil menggabungkan berbagai genre musik dengan sempurna. Fader dirilis bersamaan dengan video klip yang disutradari sendiri oleh Murphy di kota asalnya, Arklow, County Wicklow.

Ditampilkan dalam warna hitam putih dan dipengaruhi video klip hip-hop awal 90-an, video yang dikonseptualisasikan oleh Murphy ini mengikutsertakan 150 penduduk Arklow, seraya mereka menutup jalan untuk menghadirkan kembali suasana parade di jalan tempat Murphy tumbuh besar.

Menampilkan penari Irlandia, anggota pramuka, pemain band, dan sebagainya, visi kreatif Murphy berhasil ditampilkan melalui video ini. Setelah tumbuh besar di kota ini dan kemudian pergi berkeliling dunia, Murphy dengan sempurna menampilkan semangat dari para penduduk Arklow yang brilian.

Murphy bercerita, "Ide ini datang saat aku sedang di sebuah pesta. Aku ingin membuat sebuah ruang yang authentic untuk menampilkan Fader. Lagu ini berbicara tentang kehidupan, kematian, dan musik, jadi aku memulai dari ide itu."

"Banyak pengaruh musik Hip Hop di video ini, dan Arklow merupakan satu-satunya pilihanku. Ini merupakan tugas yang besar untukku, berhubungan dengan pemerintah setempat, penari, petani, dan berbagai penduduk lokal lainya. Aku sangat bangga akan hasilnya dan kepada para penduduk Arklow. Hari saat kami syuting video ini merupakan salah satu hari terbaik dalam hidupku," lanjutnya.

Sebagai seorang polymath, Murphy memberikan identitas visual unik bagi setiap rilisannya, termasuk untuk Hit Parade. Artwork album ini menampilkan karya AI dari foto dirinya yang dibuat oleh seniman Beth Frey, desainer grafis Braulio Amado, dan studio kreatif Object & Animal (yang sebelumnya pernah bekerja dengan FKA Twigs, Caroline Polachek dan Shygirl).

Tentang album Hit Parade Murphy berbagi, "Sekitar lima bulan lalu, aku melihat berbagai gambar yang dihasilkan oleh AI di internet yang menurutku sangat luar biasa. Aku sangat suka dengan karya Beth Fey, yang kurasa cocok dengan musik dalam Hit Parade. Aku tidak mendalami AI karena kurasa terlalu banyak hal yang tidak bisa aku kontrol. Akhirnya kami bersama menggabungkan teknologi AI dengan foto diriku, dan menghasilkan artwork album ini."

Fader memiliki semangat hip-hop Daisy Age, yang membawa pendengar ke suatu tempat yang benar-benar berbeda. Drum yang mantap berpadu sempurna dengan lirik Murphy yang puitis seraya ia bernyanyi, "Off to meet my maker, when I'm good ready".

Instrumen yang jernih dan vokal khas Murphy dibungkus oleh DJ Koze di sepanjang lagu ini dengan efek yang megah, dan menampilkan nuansa eksistensial yang ceria ala Murphy.

Fader merupakan kelanjutan dari sejumlah single Murphy sebelumnya yaitu The Universe, CooCool, serta Can't Replicate 12, yang dimainkan berbagai DJ ternama dunia seperti Daniel Avery, Peggy Gou, Jamie xx dan banyak lagi. Can't Replicate juga dimainkan pada pagelaran koleksi Fall-Winter oleh Chanel di Paris Fashion Week 2023.

Lewat album mendatangnya Hit Parade, Murphy terus melaju dalam karir musiknya seraya ia berkolaborasi dengan DJ Koze untuk menciptakan nuansa musik yang imajinatif.

Album barunya dipastikan berbeda dengan album Murphy sebelumnya pada 2020, Roisin Machine. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Murphy adalah seorang musisi kreatif yang dinamis dengan jiwa yang inventif.

Terus mendorong berbagai batasan, Murphy telah tampil di berbagai festival musik seperti Glastonbury, Homobloc, Brixton Academy, Coachella, Primavera Sound, dan tiket konsernya di Royal Albert Hall terjual habis.

Tahun ini, ia juga akan tampil di Melt Festival, Secret Garden Party, Mighty Hoopla, We Out Here, serta di London di Alexandra Palace tahun depan di bulan Februari 2024.

Tumbuh besar di Arklow, Irlandia, Murphy telah menyadari bakatnya sejak usia 10 tahun saat ia tampil membawakan lagu klasik, Don't Cry For Me, Argentina di sebuah festival lokal.

Ia kemudian menekuni dunia musik saat ia dan keluarganya pindah ke Manchester. Saat orangtuanya bercerai dan pindah kembali ke Irlandia, ia menetap di Inggris, pindah ke Sheffield di usia 19 tahun, dan masuk ke dunia musik club.

Setelah bertemu dengan Mark Brydon, mereka membentuk grup Moloko, yang membawa Murphy menuju solo karirnya yang kini telah merilis 5 album (dengan nominasi Mercury Music Prize untuk album Hairless Toys), sebuah EP, berbagai single kolaboratif, dan baru-baru ini juga berkarya sebagai seorang aktris dan sutradara. (RO/Z-1)