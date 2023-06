Kisah Disjoki WW Terkait Kebiasaan Meriset Kelab untuk Hadirkan Musik Berkarakter

Nama disjoki William Wijaya atau kemudian dikenal dengan WW memulai karier pada 2005 ketika dirinya bergabung dengan radio Mustang88FM. Kini dirinya semakin dikenal para penyuka musik karena semakin menekuni dunia musik dan berkarier sebagai disjoki. Terbaru dia sedang memproduksi lagu baru dan menjadi konsultan musik di salah satu kelab di Jakarta.

Beberapa penghargaan yang diraih disjoki WW antara lain Best Resident disjoki (2009), Resident DJ of the Year tahun 2011 dan 2017, Local Dance Track of the Year 2018, dan RnB or HipHop DJ of the Year 2013.

Deretan prestasi disjoki WW tersebut disempurnakan dengan jam terbang yang makin tinggi. Tidak hanya manggung di Indonesia, ia juga memanaskan lantai dansa di sejumlah kelab luar negeri.

“Setiap negara vibes-nya beda-beda. Kayak di Tiongkok, mereka lebih suka lagu yang kencang kayak hard dance atau hardstyle. Kalau Jepang dan Korea Selatan, saya memainkan musik bigroom. Lain lagi dengan Australia. Saya lebih banyak memainkan musik R&B dengan Hiphop,” jelasnya.

Dia pun bercerita kebiasaannya meriset sesuatu. “Biasanya sebelum berangkat, saya meriset kelab yang mengundang. Setelah itu saya meracik musiknya sesuai karakter diri sendiri. Jadi saya terlihat beda dengan disjoki yang selama ini tampil di sana,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu (21/6).

Banyak yang menyukai tampilan dan suguhannya. Bagi dia, fans adalah salah satu support system saat tampil. "Seperti saat di Tiongkok, saya tidak menyangka ternyata banyak orang Indonesia datang untuk memberikan dukungan, jadi semangat mainnya. Tetapi kalau haters, ya saya jadikan motivasi juga untuk selalu berkembang," kata dia.

Satu fakta unik kemudian diungkap disjoki WW. Ternyata jadi musisi bukan cita-citanya sejak kecil. Saat sekolah, disjoki WW ingin jadi pembalap. Sayang, orangtua tak mengizinkan. (B-4)