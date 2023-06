Girl Group Arize Bakal Luncurkan Single Pre Debut

Lima member muda berbakat dari Arize yang terdiri dari Allequa, Amabelle, Nabila, Ray, dan Seira akan menampilkan beragam keterampilan dan pengalaman menciptakan kekuatan yang dinamis dan tangguh dalam industri musik. Vokal Allequa yang kuat, melodi Amabelle yang penuh perasaan, gerakan tarian energik Nabila, penampilan panggung Ray yang karismatik, dan penampilan serba bisa Seira bersatu untuk membentuk sinergi yang pasti akan membuat semua orang kagum dan terpesona.

Single pre debut Arize yang akan dirilis pada tanggal 23 Juni 2023 akan menjadi inovasi baru di kancah musik pop Indonesia. Tiga lagu mereka berjudul Look At Me, Queen of The Dance Floor, dan New Flame dibuat dengan tekun oleh produser dan penulis lagu yang hebat, menampilkan bakat luar biasa dengan menetapkan nada indah untuk lintasan musik masa depan. Penonton dan calon penggemar dapat mengharapkan getaran segar dan menarik yang beresonansi dengan semua orang dari berbagai lapisan masyarakat.

"Kami sangat senang memperkenalkan Arize kepada Anda semua," kata Amabelle, juru bicara grup tersebut.

"Ini hanyalah awal dari perjalanan yang luar biasa, dan kami tidak sabar untuk membagikan lagu dan semangat kami kepada semua orang, di manapun berada," kata Allequa.

"Single pre debut kami adalah cerminan dari siapa kami sebagai individu dan sebagai grup, kata Nabila. Kami berharap lagu-lagu ini dapat menginspirasi dan mengangkat hati semua orang yang mendengarkannya," kata Ray.

"Mohon dukungannya agar mimpi ini terwujud," kata Seira, di Jakarta, Rabu (21/6).

Dengan kemampuan vokal mereka yang luar biasa, koreografi yang dinamis, dan persahabatan yang tulus, Arize bersiap untuk memberikan pengaruh yang mampu bertahan lama di kancah musik global. Perpaduan unik antara bakat, kreativitas, dan dedikasi grup ini diarahkan untuk memenangkan hati pecinta musik di seluruh dunia.

Selain perilisan single pre debut mendatang, Arize memiliki rencana menarik untuk masa depan, termasuk pertunjukan live, kolaborasi, dan lebih banyak kejutan yang akan memantapkan musik mereka sebagai hal besar berikutnya di industri pop. (B-4)