Gandeng Iga Massardi, Kanda Brothers Rilis Single We Were Young

GRUP band Kanda Brothers merilis album Element of Life dengan single utama We Were Young, yang berkolaborasi dengan musisi Iga Massardi.

Element of Life merupakan respon dari Aldy (vokal), Ricky (bass), Gerry (Gitar) dan Danna (drum) terhadap emosi-emosi yang dilambangkan ke dalam lima elemen yaitu udara, tanah, api, air dan logam, sebagaimana tertulis dalam siaran pers, Selasa (20/6).

Sebelumnya, Kanda Brothers telah merilis single Hello, yang mewakili elemen udara menawarkan energi positif dan optimis, serta Go, berkolaborasi dengan Fuji, untuk mewakili elemen tanah yang begitu pekat akan kesedihan.

Baca juga: Putri Ariani Diangkat Menjadi Duta Kekayaan Intelektual 2023

Kali ini, We Were Young dirilis sebagai penggambaran emosi marah yang mewakili elemen api.

Menurut Kanda Brothers, banyak orang yang dipertemukan dengan rasa kecewa pada diri sendiri dan berujung pada penyesalan akan keputusan mereka terdahulu.

We Were Young pun seperti menjadi panggilan supaya tidak larut ke dalam perasaan tersebut, sebab sebetulnya tidak ada kata terlambat untuk mengeksplor diri kembali.

Baca juga: Gaet Fahem, Slowanderer Rilis Single Hold

"Kalau dilihat lebih jauh lagi, gagal hanya sebuah konsep yang sebetulnya belum tentu menjadi hasil akhir. Setiap momen berkaitan, setiap keputusan mempengaruhi kualitas seberapa kenal dengan diri sendiri," kata Ricky.

Instagram @igamassardi--Iga Massardi

Berhasil atau gagal, menurut mereka, adalah bagian kecil dalam sebuah proses.

Iga Massardi dipercaya untuk menjadi sosok yang bisa mempertajam pesan dari lagu itu. Dikenal karena kekuatannya dalam menulis lirik-lirik kritis bersama band Barasuara, Iga Massardi membuat Kanda Brothers tertarik dengan sudut pandangnya tentang banyak hal.

"Selain semangat modernisasi lewat musiknya yang betul-betul baru untuk kami, lagu ini juga menjadi respon komunikasi kami bersama Iga terhadap berbagai gagasan tentang pemaknaan kegagalan," ujar Aldy.

We Were Young. karya terbaru Kanda Brothers lewat album Elements of Life, yang juga dirilis berbarengan, dapat dinikmati melalui seluruh platform musik digital bersamaan dengan video klip yang digarap oleh sutradara Sakti Marendra. (Ant/Z-1)