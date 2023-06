Meski Hiatus, Lagu Take Two BTS Jadi No.1 Teratas di Chat Musik Global

GRUP musik BTS mengumumkan hiatus beberapa bulan lalu karena beberapa anggota mengikuti wajib militer mereka. Meski demikian, Single terbaru BTS Take Two yang dikeluarkan pada Jumat (9/6) langsung debut di No. 1 di chart Billboard Global 200 yang bergengsi.

Seperti yang diketahui, di Korea Selatan semua pria harus memenuhi wajib militer pada usia tertentu. Meski anggota band saat ini sibuk dengan usaha masing-masing, popularitas dan basis penggemar mereka tetap tak tergoyahkan.

Dilansir dari forbes, BTS menujukan dominasi global dengan mencapai posisi teratas di tangga lagu Billboard dengan single Take Two. Pencapaian ini memposisikan lagu BTS sebagai lagu terbesar dan paling banyak dikonsumsi di dunia saat ini.

Billboard Global 200 meranking lagu berdasarkan penjualan dan data streaming mereka di seluruh dunia. Hal ini memberikan pandangan menyeluruh tentang lanskap musik global.

Ini bukan pertama kalinya BTS menaklukkan puncak Billboard Global 200. Take Two menandai ketujuh kalinya BTS mencapai posisi No. 1, melampaui setiap musisi atau grup lain menduduki puncak tangga lagu.

Dengan setiap pencapaian, BTS memperpanjang daftar keunggulan mereka. Sebab, sejauh ini tidak ada artis lain yang berhasil memetakan lebih dari tiga lagu di puncak tangga lagu Billboard.

Lagu Take Two mendapatkan 60,2 juta streaming secara global. Ini menunjukan kekuatan streaming yang sangat besar dari basis penggemar khusus BTS.

Selain itu, Take Two berhasi terjual sebanyak 64.000 eksemplar di seluruh dunia dalam minggu pertama peluncuran. Take Two berhasil mengamankan posisi teratas tidak hanya di Billboard Global 200 tetapi juga di Billboard Global Excl grafik AS. Dualitas ini menyoroti pengaruh besar pasar musik Amerika, sekaligus menyoroti preferensi musik yang beragam dari penonton di seluruh dunia. (Z-10)