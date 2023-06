Lirik Lagu Nct Dream, Broken Melodies, Beserta Artinya

NCT Dream secara resmi telah meluncurkan lagu yang berjudul Broken Melodies, sebagai single pra-rilis dari album ketiga mereka, ISTJ. Album kni akan diluncurkan pada tanggal 17 Juli mendatang. Album ISTJ ini terdiri dari total 10 lagu dengan genre yang beragam.

Di bawah ini adalah lirik lagu Broken Melodies beserta terjemahan Bahasa Indonesia.

Broken Melodies

Baca juga: Lirik Take Two, Lagu Perayaan Debut ke-10 BTS, Beserta Terjemahannya

You owe me sleep

Kamu berutang satu malam padaku

bamsae yaegihamyeo

berbicara sepanjang malam

Baca juga: Lirik dan Terjemah Lagu Super Seventeen

oneurui dalgwa byeol neoege bonae

kirimkan bulan dan bintang hari ini untukmu

Seoul to LA

Seoul ke LA

iyu byeolgeo eopsji

tidak peduli alasannya

nun gamabomyeon naege jeil

saat aku memejamkan mata, yang terbaik

seonmyeonghage tteooreune

aku ingat dengan jelas

babo gateun geol alji

kau tahu itu bodoh

neoneun jeo meollie issneunde

kau jauh

bujokhae nan neo eopsin

aku tidak cukup baik tanpamu

wanbyeokhal su eopsji

tidak bisa sempurna

heuteureojyeoganeun soeumil ppun

itu hanya suara yang mengganggu

ilheobeorin geu Something

kehilangan sesuatu itu

miwanseongui uri

kita yang belum selesai

I’ll do anything to get back to you

Aku akan melakukan apapun untuk kembali padamu

Chorus

Life it but a dream

hidup hanyalah mimpi

We got history

kita punya sejarah

(I just wanna)

(Aku hanya mau)

Feel the chemistry

Merasakan chemistry

Feel you next to me

Rasakan kamu di sampingku

(You know that I)

Kamu tahu bahwa aku

Hate this distance

Benci jarak ini

Cause I’m just left here singing

Karena aku ditinggal disini bernyanyi

Lonely harmony’s

Harmoni yang sepi

Broken melodies

Melodi yang rusak

Love drunk energy

Energi cinta yang mabuk

I’m in ocean deep

Aku di laut yang dalam

Oh I hate this distance

Oh Aku benci jarak ini

And I hate singing

Dan aku benci bernyanyi

I lay awake

Aku berbaring terjaga

naui meorissogen

di kepalaku

neoui moksoriman Repeat

Suaramu terulang

meomchwojiji anhji

tidak akan berhenti

uh ara

eh, aku tahu

nega issgie areumdawossdeon

indah karena ada kamu

naui chanranhan sungan

momen terindahku

nae jeonbuin neo For you

kamu adalah segalanya bagiku untukmu

dasi doechajgo sipeo

aku ingin mendapatkannya kembali

kkumeun baraejiji anhgie

karena mimpi tak akan pudar

gongheohae nan neo eopsin

aku kosong tanpamu

wanjeonhal su eopsji

tidak bisa sempurna

deutgo sipji anheun soeumil ppun

itu hanya kebisingan yang tidak ingin anda dengar

dahji moshan geu Something

sesuatu yang tidak bisa dijangkau

miwanseongui uri

kita yang belum selesai

I’ll do anything to get back to you

Aku akan melakukan apapun untuk kembali padamu

Chorus

Life it but a dream

hidup hanyalah mimpi

We got history

kita punya sejarah

(I just wanna)

(Aku hanya mau)

Feel the chemistry

Merasakan chemistry

Feel you next to me

Rasakan kamu di sampingku

(You know that I)

Kamu tahu bahwa aku

Hate this distance

Benci jarak ini

Cause I’m just left here singing

Karena aku ditinggal disini bernyanyi

Lonely harmony’s

Harmoni yang sepi

Broken melodies

Melodi yang rusak

Love drunk energy

Energi cinta yang mabuk

I’m in ocean deep

Aku di laut yang dalam

Oh I hate this distance

Oh Aku benci jarak ini

And I hate singing

Dan aku benci bernyanyi

Ah don’t have wings but I’m flying

Tidak punya sayap tapi aku terbang

There’s no perfect timing

Tak ada waktu yang sempurna

This could turn into something

Ini bisa berubah menjadi sesuatu

Let’s turn it into something yeah

Mari ubah ini jadi sesuatu ya

Green light I’m ready to go

Lampu hijau, aku siap berangkat

dallyeogalge jigeum negero

aku akan lari kepadamu sekarang

himkkeot ttwieodeureo chorokbicceuro

melompat dengan sekuat tenaga, ke lampu hijau

I ain’t scared no more

Aku tidak takut lagi

uh nan neoegero dive in yeah

akan akan menyelam untukmu

Even when the skies are grey and

Bahkan ketika langit berwarna abu-abu dan

We don’t see the light of day I

Kita tidak melihat Cahaya lagi, aku

Keep fighting modu ppaesgin chae

Terus berjuang, dengan segala sesuatu

jongmal ape naege ssodajineun

menuangkannya sebelum berakhir

Purple rain ah

Hujan ungu

don’t need protection

tidak perlu perlindungan

huimangui jeolbyeok kkeuteseon

di ujung tebing harapan

ne miso hanamyeon dwae

yang dibutuhkan hanyalah senyummu

I will never die

Aku tidak akan pernah mati

guess I finally get back to you

kurasa akhirnya aku kembali padamu

Chorus

Life it but a dream

hidup hanyalah mimpi

We got history

kita punya sejarah

(I just wanna)

(Aku hanya mau)

Feel the chemistry

Merasakan chemistry

Feel you next to me

Rasakan kamu di sampingku

(You know that I)

Kamu tahu bahwa aku

Hate this distance

Benci jarak ini

Cause I’m just left here singing

Karena aku ditinggal disini bernyanyi

Lonely harmony’s

Harmoni yang sepi

Broken melodies

Melodi yang rusak

Love drunk energy

Energi cinta yang mabuk

I’m in ocean deep

Aku di laut yang dalam

Oh I hate this distance

Oh Aku benci jarak ini

And I hate singing

Dan aku benci bernyanyi

Broken melodies

Melodi yang rusak

(Z-10)