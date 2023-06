Lim Ji-yeon dan Kim Tae-hee Siap Ungkap Bau Mayat di Belakang Halaman

PARA pecinta drakor Lim Ji-yeon kembali muncul di drama bertema thriller Lies Hidden in My Garden. Lim Ji Yeon adalah sosok antagonis dalam film The Glory beradu akting dengan Song Hye-ko. Kini ia bermain bersama Kim Tae-hee sebagai pemeran utama.

Lies Hidden in My Garden berdasarkan novel best seller dengan judul yang sama. Kisah tentang dua wanita yang menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Namun mereka bersatu setelah keduanya mencium bau mayat.

Film ini besutan sutradara Jung Ji-hyun yang sukses dengan drama Twenty Five, Twenty One dan Search:WWW. Dan ini kali pertama ia menggarap drama thriller.

baca juga: Batal Main Film Bareng, Han So-hee: Song Hye-kyo Masih Milikku

Dalam drama itu juga hadir aktor kawakan Kim Sung Oh yang memerankan Jae Ho seorang dokter perfeksionis yang menjalankan rumah sakit anak beristri Joo Ran diperankan oleh Kim Tae-hee. Dia juga bersikap mendua sehingga memicu konflik besar dalam rumah tangga.

Sedangkan aktor Choi Jae Rim berperan sebagai Yoon Bum, suami Sang Eun (Lim Ji-yeon), seorang penjual obat kejam yang melecehkan istrinya dan memeras orang demi keuntungan finansial.

Secara khusus, Kim Sung-oh dan Choi Jae-rim memainkan peran penting dalam mengganggu kehidupan Kim Tae-hee dan Lim Ji-yeon dan keluarga mereka masing-masing, dan misteri yang mengelilingi mereka akan membuat pemirsa tidak tenang. Drama ini diputar Minggu (19/6) waktu Korea atau hari ini waktu Indonesia. (Soompi/N-1)