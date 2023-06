Manoj Punjabi Catatkan MD di Sejarah Baru Industri Hiburan Indonesia

MD Pictures dan MD Entertainment Company mencatat sejarah membanggakan di akhir kuartal dua, tahun 2023. Film Sewu Dino yang tayang perdana 19 April 2023 meraih 4.886.406 jumlah penonton dalam waktu 49 hari.

Baca juga : Kristo Immanuel Berbagi Pengalaman Wawancara Chris Hemsworth di Manila

Sampai saat ini di pada Juni 2023, ‘Sewu Dino’ menjadi karya MD terbaru yang menorehkan prestasi sebagai film terlaris Indonesia di tahun 2023.

Manoj Punjabi selaku CEO & Founder PT MD Pictures Tbk menyebutkan, pencapaian tersebut berkat strategi perilisan yang tepat, intuitif serta memperhatikan selera pasar dengan cermat.

“Kesuksekan KKN Di Desa Penari menjadi tolak ukur bagi kami di MD dalam menetapkan strategi perilisan baik film dan serial ke pasar secara maksimal, tidak hanya menghasikan karya yang berkualitas, namun juga dengan tetap memperhatikan elemen-elemen penunjang seperti analisis audiens, promosi yang mumpuni dan distribusi menyeluruh tepat sasaran,” ungkap Manoj Punjabi kepada wartawan di kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/6).

Tidak hanya film, rumah produksi MD juga sukses merilis serial yang ditayangkan di layanan streaming digital seperti Disney+Hotstar, Prime Video, WeTV dan iflix, serta Telkomsel MAXstream.

Serial ‘Induk Gajah’ di Prime Video, ‘Mozachiko’ di WeTV Indonesia, ‘Jurnal Risa’ di Disney+Hotstar serta ‘Princess And The Boss’ di Telkomsel MAXstream, mendapat atensi luar biasa dari masyarakat Indonesia.

Karya-karya yang diproduksi MD tersebut ditonton oleh jutaan orang dan memuncaki tangga serial yang paling diminati audiens.

Antusiasme publik dalam mengapresiasi karya MD tersebut, terlihat dari capaian jumlah penonton film dan serial MD hingga tutup kuartal dua tahun 2023 ini.

Kedepannya MD juga telah menyiapkan formulasi strategis untuk merilis film-film box office dan serial yang menarik perhatian publik. Beberapa karya yang siap bersaing di bioskop tanah air yakni ‘Ganjil Genap’, ‘Catatan Si Boy’, ‘Kisah Tanah Jawa Chapter 1. Pocong Gundul’ serta ‘Layangan Putus The Movie’.

Pada 15 Juni 2023, MD Pictures pun mengadakan acara syukuran menyambut masa produksi dua film besar lainnya yang berjudul ‘Do You See What I See, Cerita Horor #64 – First Love’ yang disutradari oleh Awi Suryadi, serta ‘Jurnal Risa The Movie’ yang disutradarai oleh Rizal Mantovani.

“Kami percaya, PT MD Pictures Tbk dapat memberikan kontribusi positif terhadap industri hiburan tanah air dan meningkatkan standard kualitas industri perfilman di Indonesia. Selain itu kami optimistis bisa bersanding dengan karya karya buatan luar negeri,” pungkas Manoj Punjabi. (B-4)