Jungyeon dan Dahyun Twice Positif COVID-19, Konser Jalan Terus

Dua anggota girl group K-pop Twice Jungyeon dan Dahyun dikabarkan positif covid-19. Mereka yang saat ini tengah berada di Amerika Serikat untuk konser, terpaksa batal manggung.

Namun, ketujuh anggota Twice lainnya akan tetap tampil pada konser ‘Ready To Be’. Hal ini disampaikan oleh agensi yang menaungi Twice, JYP Entertainment.

“Dua member Twice, Jungyeon dan Dahyun dinyatakan positif covid-19. Dengan demikian, mereka tidak dapat tampil pada pertunjukan malam ini di Seattle. Namun, pertunjukan akan tetap dilaksanakan meski hanya dengan tujuh anggota,” tulis JYP Entertainment pada pernyataan resminya, Jumat (16/6).

Baca juga: SimInvest Ajak Investor Indonesia Bertemu V BTS

Lebih lanjut, JYP menyebut kedua idol tersebut sedang mendapatkan penanganan sesuai dengan protokol covid-19.

“Kami mengusahakan kesembuhan Jungyeon dan Dahyun secepatnya. Hal ini tidak akan berdampak pada pertunjukan di kota-kota lainnya. Terima kasih atas pengertiannya,” lanjutnya.

Baca juga: Pulih dari Covid-19, Yoseob Highlight Gelar Konser Solo

Saat ini Twice sedang menjalani tur internasional mereka di Amerika Utara. Setelah tampil di Seattle pada 16 Juni waktu setempat, Twice dijadwalkan untuk manggung di Dallas pada 21 Juni, di Houston pada 24-25 Juni, dan Chicago pada 28-29 Juni mendatang.

(Z-9)