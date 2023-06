Harrison Ford Bersyukur Bisa Ambil Peran Sebagai Indiana Jones

AKTOR Harrison Ford, 80, mengungkapkan apa yang membuatnya tertarik pada peran ikonik Indiana Jones.

"Itu naskah yang luar biasa," kata Ford di Los Angeles Premiere of Indiana Jones and Dial of Destiny dilansir dari People pada Sabtu (17/6).

Ia mengaku sangat "bersyukur" atas kesempatan yang ia dapatkan bermain di film itu.

"Steven Spielberg adalah direktur pada waktu itu dan saya belum pernah ditawari sesuatu yang menarik sebelumnya, jadi saya sangat, sangat berterima kasih untuk itu," tukasnya.

Ford bergabung dengan istrinya Calista Flockhart di pemutaran perdana, yang diadakan di Teater Dolby di Hollywood. Ford mengenakan setelan hitam dan dasi saat mendatangi pemutaran perdana, sementara Flockhart, 58, mengenakan atasan hitam off-the-shoulder dengan rok Ralph Lauren kuning keemasan yang menarik perhatian yang pertama kali dikenakannya saat Emmy Awars pada 1999 silam.

Pasangan lama ini baru-baru ini muncul bersama di pemutaran perdana dunia film di Festival Film Cannes 2023 pada Mei. Di mana Ford diberikan penghargaan kehormatan Palme d'Or yang merupakan hadiah tertinggi festival untuk pencapaian seumur hidupnya di industri film.

Ford menerima sambutan yang meriah saat dia menerima kehormatan tersebut, dan baru-baru ini memberi tahu bahwa dia harus fokus untuk menjaganya tetap bersama selama momen spesial.

"Saya sangat bersyukur bahwa saya masih memiliki kesempatan untuk bekerja, dan saya berutang kepada penonton," tambahnya.

Di film Indiana Jones and Dial of Destiny, Ford mengulangi perannya sebagai Indiana Jones untuk terakhir kalinya. (Z-3)