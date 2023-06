Tinggalkan Rekannya, Enzy Ikut Suami ke Amerika Serikat

ENZY Storia akan ikut dengan suaminya, Molen Kasetra, ke Amerika Serikat (AS). Molen adalah seorang diplomat muda di KBRI AS, sehingga perjalanan Enzy ke AS bukan hanya untuk berlibur.

Enzy membagikan momen perpisahan dengan rekan kerjanya seperti Desta, Vincent, dan Hesti Purwadinata melalui akun media sosialnya. Dia menuliskan ‘Last Day’ dalam story Instagram yang diunggahnya pada hari Rabu (14/6).

Dalam acara yang dipandunya, terlihat karangan bunga yang semakin menguatkan tanda bahwa Enzy akan mengundurkan diri dari acara yang telah dipandunya selama lima tahun tersebut.

Selain itu, sahabat Enzy, Hesti Purwadinata, juga mengunggah foto dengan keterangan yang menyatakan bahwa Enzy harus meninggalkan pekerjaannya.

“Rehat sejenakkk ya njet,” tulis Hesti Purwadinata.

Sebelumnya diketahui bahwa wanita berusia 30 tahun itu memiliki keinginan untuk hidup mandiri di luar negeri.

“Dari dulu pengen banget punya kesempatan tinggal di luar negeri. Biar bisa hidup mandiri, punya pengalaman banyak hal," ungkap Enzy.

Enzy Storia juga mengungkapkan rencananya untuk pergi ke New York, Amerika Serikat. Dia ingin mengikuti kursus untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang tertentu.

"Di luar negeri itu di New York ada Le Cordon Bleu juga. Jadi gue kayak mau ambil baking pastry segala macam, cuma daftarnya ini nih, masih adjust kayak, apa yang dalam enam bulan ini yang benar-benar gue suka banget," jelasnya di YouTube Onadio Leonardo sebelum dia menikah.

Pada 20 Mei silam, Enzy mengejutkan netizen dengan sebuah postingan pernikahannya. Postingan tentang pernikahannya dengan Molen tersebut menjadi tanda bahwa mereka secara resmi menjadi suami dan istri. Dalam unggahan tersebut, terlihat foto buku nikah yang mereka tunjukkan.

Keduanya telah menjalin hubungan jarak jauh selama 2 tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Hubungan tersebut berlangsung secara diam-diam dan tidak diketahui oleh publik. Meskipun demikian, Molen sempat muncul sesekali dalam beberapa unggahan Instagram pribadi Enzy dan beberapa publik figur lainnya, seperti Vidi Aldiano. Enzy dan Molen juga jarang membagikan foto-foto bersama mereka. (Z-10)