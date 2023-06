Aldi Taher Protes Lagu Miliknya Untuk Messi Diunggah FIFA

SELEBRITIS Aldi Taher baru-baru ini protes di akun Instagram FIFA World Cup saat mengetahui akun tersebut mengunggah lagu ciptaannya untuk pesepak bola Lionel Messi. Aldi kesal lantaran FIFA tidak mengaktifkan fitur kolaborasi untuk menandai akunnya di unggahan tersebut.

“Why you not collab my IG when you post this?” tulis Aldi di kolom komentar, Rabu (14/6).

Meski sempat protes, tetapi Aldi tetap berterima kasih karena lagu ciptaannya yang ditujukan untuk idolanya itu. “This is my loved song for my loved mister @leomessi you know,” tambahnya.

Dalam lagu tersebut berisi lirik tentang harapan agar Lionel Messi bersedia datang ke Indonesia dalam laga persahabatan melawan Argentina nanti.

“We waiting for you in Indonesia. Why you don’t come to Indonesia, Mister Messi? Please come to Indonesia. We waiting you, bro. We love you,” demikian bunyi lirik lagu itu.

Lagu dadakan yang diciptakan Aldi merupakan respons atas rumor absennya bintang pesepak bola eks FC Barcelona di laga persahabatan Indonesia vs Argentina. Tak disangka, akun Instagram FIFA World Cup turut mendukung harapan Aldi dan mengunggah kembali lagu di tersebut di akun mereka. “Abang kita semua, Leo Messi,” tulis akun FIFA. (Dis)