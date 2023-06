SimInvest Ajak Investor Indonesia Bertemu V BTS

BRAND ambassador SimInvest, personel BTS V, hadir di hadapan puluhan investor Indonesia dalam acara SimInvestival Goes to Korea, yang diselenggarakan di SJ Kunsthalle, Gangnam, Korea Selatan. Suasana semakin ramai ketika V naik ke panggung dan menyapa para peserta dengan meriah dan akrab.

Peserta merupakan pemenang program SimInvestival Goes to Korea, yang telah melakukan investasi saham secara daring melalui platform inovatif yang disediakan Sinarmas Sekuritas, SimInvest.

"SimInvestival Goes To Korea adalah acara yang sangat menyenangkan, dan juga memberikan wawasan. Terima kasih SimInvest atas penyelenggaraan intimate event seperti ini di mana kami bisa bertemu dengan V," kata seorang pemenang dari program SimInvestival Goes to Korea.

Acara SimInvestival Goes to Korea, yang dipandu Jang Hansol (Korea Reomit), juga dimeriahkan penampilan grup K-pop Secret Number, yang membawakan tiga lagu: DOXA, SLAM, dan Got That Boom.

"Kami ingin berterima kasih kepada SimInvest atas kesempatan untuk tampil di panggung ini. Jika ada kesempatan, kami selalu siap untuk segera datang ke Indonesia," kata Dita Karang, member Secret Number asal Indonesia.

Komisaris Utama Sinarmas Sekuritas Ferita Lie menyatakan, "Kami bangga telah menyelenggarakan acara berskala internasional ini. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi para investor SimInvest di tanah air. Melalui acara ini, kami berharap dapat memotivasi generasi muda Indonesia untuk menjadi lebih sadar dan berpengetahuan luas dalam berinvestasi."

Selain sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi investor Sinarmas Sekuritas, acara ini juga diisi dengan seminar literasi dan edukasi keuangan dengan pembicara Genta Wira Anjalu (Chief Investment Ofcer Sinarmas Asset Management) dan Eyfrel Likuajang (Head of Business Development Sinarmas Sekuritas).

Para peserta juga menikmati berbagai camilan khas Korea Selatan serta permainan seru dan kegiatan interaktif dengan hadiah menarik, yang menambah kemeriahan suasana.

SimInvestival merupakan program reguler yang diselenggarakan oleh SimInvest untuk mengedukasi generasi muda Indonesia terkait investasi dan perencanaan keuangan.

SimInvestival kali ini istimewa karena berlangsung di Korea Selatan dan menghadirkan V dari BTS sebagai brand ambassador, serta diselenggarakan oleh SimInvest dan global technology-driven creator and entertainment company Gushcloud International melalui Gushcloud Korea. (RO/Z-1)