Kisah Barry Allen Mencegah Pembunuhan dalam Multiverse di Film The Flash Tayang 14 Juni

THE Flash, karakter film populer DC tayang di Bioskop mulai Rabu, 14 Juni. Kali ini, The Flash melakukan perjalanan melalui waktu untuk mencegah pembunuhan ibunya.

Film ini akan menandai pertama kalinya The Scarlet Speedster memimpin filmnya sendiri. Barry Allen (Ezra Miller) telah tampil di layar televisi selama hampir satu dekade dan tetap melanjutkan peran sebagai manusia tercepat.

Flash melakukan perjalanan melalui waktu untuk mencegah pembunuhan ibunya, tetapi tanpa disadari menyebabkan perubahan yang mengakibatkan terciptanya multiverse. Film ini didasarkan pada acara Flashpoint ikonik dari DC Comics, di mana Flash akan bertemu dengan Batman dan Superman saat Ia berusaha mencegah multiverse runtuh.

Sinopsis The Flash

Warner Bros Pictures mempersembahkan The Flash yang disutradarai oleh Andy Muschietti. Ezra Miller kembali berperan sebagai Barry Allen dalam film fitur mandiri pertama Pahlawan Super DC ini.

Dunia bertabrakan dalam The Flash ketika Barry menggunakan kekuatan supernya untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengubah peristiwa di masa lalu. Tetapi ketika upayanya untuk menyelamatkan keluarga secara tidak sengaja mengubah masa depan.

Barry terjebak dalam kenyataan di mana Jenderal Zod kembali, mengancam pemusnahan, dan tidak ada pahlawan super yang bisa dituju, kecuali Barry dapat membujuk Batman dan menyelamatkan seorang Kryptonian yang dipenjara, meskipun bukan yang dia cari.

Pada akhirnya, untuk menyelamatkan dunia tempat dia berada dan kembali ke masa depan yang dia tahu, satu-satunya harapan Barry adalah berlomba untuk hidupnya. Tetapi apakah pengorbanan terakhir cukup untuk mengatur ulang alam semesta?

Setelah berbulan-bulan penuh ketidakpastian, antisipasi, dan spekulasi, trailer resmi pertama untuk The Flash tayang perdana pada 12 Februari 2023.

Trailer tersebut tidak hanya menampilkan akting terbaik kembalinya Michael Keaton yang sangat dinantikan sebagai Batman, tetapi juga menampilkan beberapa urutan aksi besar film tersebut.

Dalam trailer kedua, kita melihat lebih banyak tentang Barry Allen saat dia sadar akan dunia yang telah dia ciptakan. Michael Keaton menyampaikan one-liner ikonik, dan kemarahan Supergirl terus membara.

Trailer terakhir The Flash menyelami sedikit lebih dalam cerita film saat Barry mencoba membantu alam semesta baru tempat dia berada. Barry Allen versi realitas alternatif dikejutkan oleh peristiwa tersebut, tetapi dengan bantuan Supergirl dan Batman, mereka akan menyimpan kedua garis waktu.

The Flash tayang di bioskop pada Rabu (14/6). Film ini akan menjadi film DC kedua tahun ini, setelah Shazam: Fury of the Gods.

Ini akan dilanjutkan oleh Blue Beetle dan Aquaman and The Lost Kingdom. Meskipun kita tidak tahu ke mana DC Universe akan pergi setelah 2023, namun kita tahu bahwa penulis David Leslie Johnson McGoldrick (Aquaman) telah menulis sekuel Flash.

Ezra Miller berperan sebagai Barry Allen/The Flash dalam film tersebut. Bersama Miller ada Kiersey Clemons sebagai Iris West, Ben Affleck sebagai Bruce Wayne/Batman, Sasha Calle sebagai Supergirl, Temuera Morrison sebagai Tom Curry, Michael Keaton sebagai Bruce Wayne/Batman, Ron Livingston sebagai Henry Allen (menggantikan Billy Crudup) , Maribel Verdú sebagai Nora Allen, Michael Shannon sebagai Jenderal Zod, dan Antje Traue sebagai Faora-Ul. Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso, dan Luke Brandon Field juga akan membintangi film tersebut dalam peran yang dirahasiakan.

Andy Muschietti (IT) merupakan sutradara keempat yang terikat pada proyek tersebut. Phil Lord dan Chris Miller (The Lego Movie), Seth Grahame-Smith (penulis untuk The LEGO Batman Movie), Rick Famuyiwa (Dope), dan duo John Francis Daley dan Jonathan Goldstein (Game Night) siap untuk menyutradarai antara 2014-2019 sebelum Muschietti mengambil alih. The Flash ditulis oleh Christina Hodson (Birds of Prey) dan Joby Harold (Army of the Dead). (Z-10)