Shawn Mendes Tulis Lagu dari Kegalauan

PENYANYI dan penulis lagu Shawn Mendes baru saja merilis lagu baru berjudul What the Hell Are We Dying For pada 9 Juni 2023. Banyak fans yang kemudian menerka-nerka apa makna di balik lagu itu.

Dalam wawancara bersama Zane Lowe di Apple Music 1, penyanyi berusia 24 tahun itu mengungkapkan lagu barunya ditulis berdasarkan keresahan yang dialaminya. Tentang cinta dan banyak hal lainnya.

"Aku hidup di New York, dan aku merasakan banyak hal tentang cinta, karier dan tentang kehidupan ini. Saat aku berada dalam studio, momen frustrasi yang mendalam itu datang. Dan kemudian aku merasa bahwa keresahan itu bisa menjadi sebuah inspirasi," ucap dia.

Mendes menjelaskan dirinya masih sering merasa berada di tempat yang sangat membingungkan dalam kehidupannya. Lagu barunya menjadi cara untuk mengekspresikan keresahannya itu.

"Aku sekarang akan memasuki usia 25 tahun, dan masih sering merasa galau tentang banyak hal dalam hidup," ucap dia.

Meski begitu, ia merasa bahwa hidup ini layak untuk diperjuangkan. Dan itulah yang dituangkannya dalam sebuah lagu untuk didengarkan pada semua orang.

"Meskipun aku sering merasa galau, tapi aku masih dikelilingi orang yang aku cinta, musik yang aku cinta dan planet yang aku cinta. Dan tiga hal itulah yang layak untuk aku perjuangkan," ucap dia. (Z-3)