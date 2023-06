Video Pertunjukan Lagu Take Two Ungkapan Terimakasih BTS pada Army

BTS meluncurkan video musik live performance untuk Take Two. Dalam klip tersebut, BTS berkumpul bersama untuk menghibur para penggemar mereka Army.

Diproduksi oleh Suga dan El Capitxn dan lirik oleh RM dan j-hope, Take Two berisi pesan terima kasih dari anggota BTS kepada Army. Lagu ini sekaligus menjanjikan lebih banyak hari baik di masa depan. Take Two diluncurkan sebagai bagian dari peringatan 10 tahun BTS.

Untuk merayakan BTS Festa 2023, semua anggota band berkumpul, termasuk Jungkook, V, RM, J-Hope, Suga, Jimin, dan Jin. Mereka semua terlihat duduk di bangku masing-masing saat Jungkook memulai lagu itu.

Baca juga: Ucapan Selamat Ulang Tahun BTS ke-10 Menggema di Lini Masa

Setelah itu, mereka fokus ke dalam melodi lagu, bernyanyi dengan sepenuh hati dan semangat. Liriknya dipenuhi dengan beberapa keraguan dan kerentanan, sebagian besar mencari kepastian bahwa mereka akan tetap bersama penggemarnya di masa depan.

Lagu ini pada dasarnya tentang melihat melewati era ini dan menemukan diri mereka berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya untuk mereka semua. Entah itu penampilan solo atau lebih banyak proyek grup, semuanya tergantung pada Army, yang telah menjadi penopang dalam segala hal.

Baca juga: Hadiah Army, Lagu Take Two BTS Sukses di Berbagai Chart Streaming

Video tersebut menunjukkan mereka semua bersenang-senang, mendengarkan musik dan melodi dan bersemangat untuk nyanyian rekan band mereka. Untuk perayaan 10 tahun, mereka memberikan banyak hal untuk Army, salah satunya adalah lagu ini.

Video live performance memberi Army lebih banyak kesempatan untuk melihat BTS dalam elemen mereka sendiri. Seorang Army menjelaskan bagaimana Namjoon sebelumnya sempat berbagi bahwa meskipun mereka semua sedang sibuk masing-masih secara individu, namun mereka tetap mengikuti arah yang sama.

Video live performance tersebut direkam tahun lalu sebelum Jin dan J-hope mendaftar untuk wajib militer mereka.

“Aku merindukanmu, Army,” ucap RM ke kamera di akhir video.

Take Two merujuk pada BTS yang pindah ke babak kedua setelah menyelesaikan dekade pertama bersama, yang kemudian berfokus pada aktivitas solo masing-masing anggota.

Selain itu, K-Army dapat merayakan perjalanan BTS ini dengan penuh ekspresi, karena landmark di seluruh kota Seoul berubah menjadi ungu pada Senin (12/6) untuk menghormati grup global tersebut. Banyak bangunan Seoul yang ikonik, termasuk Balai Kota, Menara Lotte World, beberapa jembatan di Sungai Han, dan Dongdaemun Design Plaza diterangi dengan warna untuk memperingati hari jadi BTS.

Kegiatan Festa atau pesta ulang tahun ke-10 BTS lainnya termasuk rapper J-hope yang merilis versi rock dari single 2022 Arson yang awalnya ditampilkan di album solo debutnya Jack In The Box. Band ini juga membagikan video Jimin membawakan lagu solonya Letter. Hingga, ada sebuah video grup yang dijuluki Apobangpo10 Project atau Army forever BTS forever10 Project dan acara tatap muka khusus yang akan diadakan di daerah Yeouido, Seoul. (Z-10)