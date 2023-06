Rex Orange County Sambangi Jakarta Gelar Tur Live in Asia 2023

ISMAYA Live, sebagai promotor dan penyelenggara konser, mengumumkan bahwa Rex Orange County akan mengadakan konser di Indonesia tahun ini sebagai bagian dari tur Live in Asia 2023.

"Kembali tur pada musim gugur ini, Rex Orange County kembali dengan Live in Asia 2023 Tour! Bersiaplah untuk bernyanyi dan menari mengikuti paduan musik hip-hop, jazz, dan pop kamar tidurnya yang ceria. Berlangsung pada 14 Oktober di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.” tulis Ismaya Live, Selasa (13/6).

Berdasarkan unggahan di media sosial @ismayalive, tiket dijual dalam lima kategori dengan harga berbeda. Tiket termurah adalah CAT 3 (seating) yang berada di bagian paling belakang, dengan harga Rp600.000. Sementara itu, tiket termahal adalah CAT 1 (seating) yang dijual seharga Rp1,2 juta.

Berikut adalah daftar lengkap harga tiket konser Rex Orange County di Indonesia 2023. Harga tiket di bawah ini belum termasuk pajak pemerintah sebesar 15% dan biaya platform penjualan tiket sebesar 5%.

- CAT 1 (seating): Rp1,2 juta

- Festival 1 (standing): Rp990 ribu

- Festival 2 (standing): Rp880 ribu

- CAT 2A, 2B, 2C (seating): Rp700 ribu

- CAT 3 (seating): Rp600 ribu

Berdasarkan denah tempat, Festival 1 adalah area terdepan yang dekat dengan panggung, diikuti oleh Festival 2. Sisi kiri dan kanan dari Festival 1 dan Festival 2 merupakan tempat untuk pembeli tiket CAT 2A dan CAT 2C. Sementara itu, penonton dengan tiket CAT 1 akan duduk tepat di belakang Festival 2, diikuti oleh CAT 2B dan CAT 3 yang berada di bagian paling belakang. Tiket konser Rex Orange County di Jakarta akan mulai dijual di www.ismayalive.com/roc2023 pada Jumat (16/6) pukul 11.00 WIB.

Tur musim gugur Asia Rex Orange County akan dimulai pada tanggal 15 September 2023 dan Ia akan mengunjungi kota-kota seperti Manila, Hong Kong, Taipei, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Jakarta.

Pada tahun lalu, Rex Orange County merilis album yang berjudul WHO CARES? dan berhasil mencapai peringkat nomor 1 di Inggris. Beberapa lagu yang menjadi hits di album tersebut antara lain Amazing, The Shade, Keep It Up, dan masih banyak lagi. (Z-10)