Korea Post Luncurkan Perangko untuk Peringati 10 Tahun Debut BTS

PEMERINTAH Korea Selatan ikut memperingati ulang tahun grup band global BTS yang ke-10 tahun. Bahkan, Korea Post mengeluarkan perangko edisi BTS dan tersedia mulai Selasa (13/6) yang menjadi hari debut mereka.

Paket perangko tersebur terdiri dari 10 perangko, masing-masing dengan gambar sampul dari 10 album BTS. Di antaranya 2 Cool 4 Skool, Skool Luv Affair, The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2, Wings, You Never Walk Alone, Love Yourself: Tears, Map of Soul: 7, Dynamite, Butter dan Proof. Ada sebanyak 1,5 juta eksemplar yang dicetak untuk ulang tahun BTS ini.

"Kami menganggap penting untuk menerbitkan perangko BTS yang dapat mempromosikan K-pop secara global," ujar Presiden Korea Post, Son Seung-hyun.

“Kami akan melakukan segala upaya untuk menciptakan prangko yang bermakna dan dibutuhkan di masa depan," tambahnya.

Perangko BTS dibuat menggunakan gambar sampul album karena ada larangan pemerintah untuk menggunakan wajah tokoh pada prangko, kecuali dalam peringatan tertentu yang khusus.

Harga satu lembar perangko yang berisi 10 perangko adalah KRW 7.770, sedangkan harga paket album perangko yang berisi perangko dan buklet dengan potret anggota BTS adalah KRW 20.000. Sebanyak 250.000 eksemplar paket album prangko juga akan tersedia di tempat.

Bulan lalu, kantor pos membuka pemesanan awal untuk 120.000 lembar perangko yang terjual habis dalam waktu tiga jam. Tambahan 1,5 juta lembar perangko akan dijual di kantor pos pusat mulai hari Selasa, hampir dua kali lipat dari jumlah perangko yang dijual sebelumnya oleh kantor pos.

Korea Post biasanya hanya merilis perangko resmi untuk menandai tokoh, peristiwa, atau tanggal khusus, dan ini adalah kali pertama kantor pos menerbitkan perangko yang menampilkan penyanyi atau grup yang masih aktif.

Pada tahun 2012, Girls' Generation dan pada tahun 2014, Big Bang, masing-masing merilis prangko untuk merayakan hari ulang tahun mereka, tetapi prangko-prangko tersebut dibuat oleh label rekaman melalui layanan pencetakan khusus Korea Post.

Ucapan selamat untuk BTS juga dapat Anda saksikan di layar digital gedung seluruh Seoul. Mulai Senin (12/6) di Menara Lotte World, Anda dapat melihat warna-warni BTS dan Army menyelimuti menara tersebut.

Dalam perayaan yang diadakan selama 2 minggu tersebut, pemerintah Seoul berharap agar sektor pariwisata Seoul dapat meningkat.Gedung-gedung di Seoul, Korea Selatan pun menyala dalam warna ungu untuk menandai 1 dekade debut grup tersebut yang telah dimulai sejak Senin (12/6).

Kota ini telah menetapkan lebih dari selusin situs yang terkait dengan BTS, termasuk tempat di mana grup tersebut mengadakan pertunjukan besar atau merekam beberapa video terkenal mereka.

Pada Sabtu (17/6) malam, pesta kembang api akan dimulai di taman dekat Sungai Han. Sebelum kembang api dinyalakan, pemimpin BTS atau RM akan mengadakan bincang-bincang bersama penggemar yang disebut Army dan dapat disaksikan oleh seluruh Army melalui platform online.

Popularitas BTS meluas ke seluruh dunia dengan megahit 2020 mereka Dynamite, yaitu lagu berbahasa Inggris pertama milik BTS yang menjadikannya artis K-pop pertama yang menduduki puncak Hot 100 Billboard. BTS telah tampil di arena yang terjual habis di seluruh dunia hingga diundang untuk berbicara di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didukung oleh pengikut global Army.

Aktivitas BTS sebagai grup penuh saat ini terhenti karena para artis mulai menjalani wajib militer. Dua anggota BTS yaitu Jin dan J-Hope, telah memulai layanan wajib 18 bulan mereka dan anggota lainnya akan menyusul dalam beberapa bulan mendatang. Grup tersebut akan berkumpul kembali dengan formasi lengkap sekitar tahun 2025. (Z-10)