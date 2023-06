Lisa Blackpink Main Nintendo Switch di Panggung Konser

BLACKPINK kembali konser dengan formasi lengkap untuk konsernya di Melbourne baru-baru ini. Satu insiden khusus yang melibatkan Lisa Blackpink mencuri perhatian, dengan bermain Nintendo Switch di atas panggung.

Insiden tersebut terjadi saat grup bersiap untuk membawakan penampilan penutup mereka dengan lagu hit mereka As If It's Your Last. Seorang penggemar dengan kreatif menarik perhatian Lisa dengan menawarinya Nintendo Switch untuk bergabung dalam permainan mereka.

Lisa pun melihat penggemar tersebut ketika Rosé menunjuk ke arah konsol game yang dipegangnya. Dengan senyum penuh semangat, dia meminta seorang anggota staf untuk membawakan Nintendo Switch kepadanya.

Rosé, bingung dengan permainan serius Lisa di tengah konser, dengan bercanda mengubah lirik lagu, menyanyikan "Lisa’s playing Nintendo, I have no idea why" yang berarti Lisa sedang bermain Nintendo, saya tidak tahu kenapa.

Lisa akhirnya tertawa dan tampaknya menyerah pada permainan, mengangkat tangannya sebelum mengembalikan perangkat tersebut ke penjaga keamanan, yang mengembalikannya ke OP.

Segera setelah itu, video Lisa yang terlibat dalam permainan penggemar mulai menjadi tren online, membuat gebrakan di kalangan netizen bahkan sebelum penggemar dapat membagikan pengalaman konser unik mereka. Fans sangat ingin tahu game mana yang menarik perhatian Lisa, sebuah pertanyaan yang kemudian dijawab oleh fans itu sendiri.

Rupanya, Lisa telah menyerahkan Nintendo Switch dengan balapan Mario Kart yang belum selesai untuk diselesaikan.

Dalam video lanjutannya, penggemar tersebut berbagi bahwa saat menunggu waktu konser yang telah berlangsung berjam-jam, dia memilih bermain di Nintendo Switch-nya.

Dia memutuskan untuk mengangkat tangannya sambil memegang Nintendo Switch saat konser dimulai. Dia juga menambahkan bahwa Jisoo adalah orang pertama yang memperhatikan perangkat tersebut dan terkejut olehnya. Ketika dia mengangkatnya untuk kedua kalinya, dia berhasil menarik perhatian Lisa.

Dia tidak dapat menyelesaikan permainan setelah memainkannya di tengah jalan dengan karakter

Toad. TikTok-nya menjadi viral, dengan pengguna bercanda bahwa penjualan Nintendo Switch telah meroket sekarang.

Namun yang lain mencatat bahwa Lisa mungkin sedang dalam side quest yang tampaknya terlalu sulit untuk diselesaikan. (Z-10)