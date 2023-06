Pulih dari Covid-19, Yoseob Highlight Gelar Konser Solo

ANGGOTA grup idola K-Pop, Highlight, Yoseob, 33 mengungkapkan dia telah didiagnosis terinfeksi covid-19, dua minggu lalu, dan menjelaskan alasan menyembunyikannya.

Pada 10 Juni lalu, Yoseob memulai rangkaian konser solonya selama dua hari bertema Bitter Sweet, yang diadakan di Olympic Hall di Olympic Park Seoul.

Bitter Sweet adalah konser solo pertama Yoseob dalam lima tahun terakhir setelah konser White pada 2018 silam.

Menjelang akhir konser, dia mengaku, "Saya pikir konser adalah waktu di mana saya bisa menjadi yang paling jujur dengan kalian semua. Saya pikir ada banyak momen yang sangat sulit saat menunggu momen ini untuk bertemu. kalian semua. Setelah melawan berbagai pilek yang tidak kunjung sembuh mulai bulan Mei, saya juga terkena covid-19, dua minggu lalu," kata Yoseob dilansir dari AllKPop, Senin (12/6).

Dia kemudian menambahkan, "Saya telah menyembunyikannya dengan baik karena saya tidak ingin membebani semua orang sebelum pertunjukan ini."

Sementara itu, Yoseob juga mengakui ia telah menyesuaikan setlist karena alasan dirinya merasa akan ada lagu yang ingin didengar oleh penggemarnya di samping dirinya yang tidak dalam kondisi terbaik.

"Biarkan aku mencoba yang terbaik melakukan apa yang ingin aku lakukan," ungkapnya.

Secara keseluruhan, setlist tersebut berisi 20 lagu, termasuk lagu solo populernya Caffeine, BRAIN, Where I Am Gone, dan Star. (Z-1)