Derai Rilis EP Love in Colors

DUO alternative pop, Derai, merangkum bahasa-bahasa kasih lewat musik dan dikemas dalam Extended Playlist (EP) bertajuk Love in Colors.

Derai yang digawangi Ica Deriza (Ica) dan Ramli Nurhappi (Rai) menjelaskan makna dari lagu-lagu di album ini merepresentasikan lima aspek dari bahasa kasih yang dikenal masyarakat luas yakni acts of service, receiving gifts, physical touch, words of affirmation, dan quality time.

"Love in colors ini adalah cerita dan sudut pandang Derai tentang penyampaian bahasa cinta yang direpresentasikan melalui lagu dan warna. Kami ingin menyampaikan kalau selain kebahagiaan ada pula kesedihan yang merupakan bagian dari cinta juga," ucap Ica lewat siaran pers, dikutip Senin (12/6).

Baca juga: Single Teranyar Derai Kembali Berkisah Soal Love Language

Love in Colors terdiri dari lima lagu, sebanyak empat lagu sudah dirilis sebelumnya dan satu lagu baru berjudul Minor.

Untuk Minor, lagu ini diciptakan bergenre pop dan hadir dengan sentuhan nuansa elektro memadukan vokal kedua personel dengan komposisi yang pas.

Lagu berbahasa Inggris berdurasi hampir 3,5 menit itu ditulis langsung oleh Ica dan Rai dibantu Ankadiov sebagai produsernya.

Baca juga: Tutup Tahun 2022, Derai Rilis On My Way

"Di lagu ini, kami dengan menggunakan liriknya ingin mengungkapkan bahwa ada bentuk lain yang bisa diartikan sebagai cinta juga seperti sedih, khawatir, takut, kecewa dan marah," ujar Rai.

Adapun empat lagu Derai lainnya, yang masuk dalam album ini ialah In My Blood, Relate To You, On My Way, serta Love Tale.

Masing-masing menggambarkan aspek bahasa cinta seperti physical touch direpresentasikan di lagu In My Blood, word of affirmation untuk Relate To You, On My Way mewakili aspek acts of service, dan Love Tale yang merupakan representasi receiving gifts.

Ica dan Rai berharap EP terbaru mereka dapat diterima sekaligus menemani penggemar mereka di setiap kisah kehidupan.

"Semoga karya-karya kami di EP Love in Colors ini dapat dikenang selamanya sebagai karya yang selalu berbicara tentang cinta yang bahagia dan juga sebaliknya" tutup Ica.

Seluruh lagu di EP Love in Colors dari Derai kini sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platforms di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Derai juga menghadirkan official visualizer single Minor, yang sudah dapat disaksikan di akun YouTube Derai. (Ant/Z-1)