Manchester City Juara Eropa, Liam Gallagher Ditagih Janji Reuni Oasis

Media sosial mantan vokalis band Oasis Liam Gallagher diserbu oleh para penggemarnya usai Manchester City menjuarai Liga Champions. Serbuan itu tidak terlepas dari janji Liam untuk melakukan reuni bersama Oasis jika klub asal kota Manchester itu keluar sebagai juara Eropa.

"Jika Manchester City memenangi Liga Champions, saya akan menelepon saudara saya dan saya akan kembali bersama mereka," tulis Liam melalui akun Twitter pribadinya.

Sebagaimana diketahui, Oasis adalah salah satu band elite asal Inggris yang meledak di era 1990-an. Beberapa lagu terkenal mereka di antaranya Don't Look Back in Anger, Wonderwall, Stop Crying Your Heart Out.

Baca juga: Yuk, Kenali Liam Gallagher Lewat 7 Lagu Terbaik Oasis

Sekitar 2000-an, Oasis sempat mengalami perubahan personel. Paul McGuigan dan Paul Arthurs ke luar dan digantikan Gem Archer dan Andy Bell. Tidak lama setelahnya, kakak Liam yakni Noel Gallagher juga menyatakan undur diri dari Oasis setelah terlibat perkelahian dengan adiknya tersebut.

Noel diketahui juga merupakan penggemar berat Manchester City seperti Liam. Sayangnya, dia tidak dapat menghadiri gelaran Final Liga Champions di Istanbul karena sedang melaksanakan tur di Amerika Serikat bersama band rock Garbage.

Baca juga: Pep Guardiola, Pelatih Pertama yang Raih Dua Treble Winner

Malam itu, dia terpaksa menonton di sebuah bar di San Diego bersama para penggemar lainnya. Saat gol kemenangan City tercipta oleh Rodri, dia terlihat bersorak kegirangan. (Z-11)