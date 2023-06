Flawes Rilis Album Kedua

DENGAN gaya pop yang modern namun terdengar timeless, pop trio asal Inggris, Flawes, telah menarik beberapa perhatian penggemar musik dan juga musisi ternama salah satunya seperti Billie Eilish, Finneas, dan juga mendapatkan dukungan dari BBC Radio 1 berulang kali, serta berkesempatan tampil di festival musik Reading dan Leeds.

Setelah menjadi bintang tamu dalam tur Eropa Tom Grennan, Flawes kembali dengan musik dan semangat yang lebih baik dari sebelumnya. Terdengar dari beberapa single yang sudah dilepas di tahun ini seperti Don't Blame Me, Is It Any Wonder?, Tears Won't Show, dan Satelite, kini, mereka merilis album kedua yang sudah dinantikan berjudul One Step Back, Two Steps Forward.

One Step Back, Two Steps Forward adalah sebuah album yang enerjik, dengan sound yang menyegarkan dan penuh semangat yang didukung oleh ritme yang kuat, permainan gitar yang mendalam, dan chorus yang memikat untuk siapa pun yang mendengarkan.

Didasari oleh sikap bahwa setiap momen penting, album ini tidak menyia-nyiakan waktu dalam mengungkapkan daya tarik pop yang langsung namun juga dibawakan secara halus. Tidak ada satu lagu pun yang berlama-lama hingga mencapai empat menit, menciptakan momentum yang tak terhentikan yang terasa seperti koleksi hits.

Seluruh lagu ditulis oleh Flawes dan beberapa juga hasil dari kolaborasi dengan beberapa musisi seperti Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice, Foals), Simon Oscroft (Olivia Rodrigo, Portugal. The Man), Jonathan Gilmore (Rina Sawayama, Twenty One Pilots), dan Thom Powers (The Naked and Famous).

Vokalis Josh 'JC' Carruthers mengatakan, "One Step Back, Two Steps Forward mencerminkan sikap kami terhadap kebanyakan hal dalam hidup: tetaplah positif di saat-saat sulit, dan percayalah bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Sering kali kita harus mengambil langkah mundur sebelum segalanya bisa membaik. Baik itu dengan mengakhiri hubungan yang beracun atau menjauh dari situasi yang tidak memberi manfaat bagi kita. Lagu-lagu yang kami tulis untuk karya ini secara alami terbagi menjadi dua kategori - entah itu fokus pada situasi masa lalu atau pada masa depan yang lebih positif, jadi daftar lagu hampir menulis sendiri! Kami juga suka sentuhan positif yang diberikan pada ungkapan One Step Forward, Two Steps Back yang tradisional. Flawes mengingatkan kita untuk merangkul kekurangan kita karena itulah yang membuat kita menjadi diri kita yang sebenarnya!"

Single terbaru Flawes, Give Me Your Worst, menggambarkan perasaan pahit dalam sebuah hubungan, saat pihak lain tidak bersedia menyerah tanpa sebuah perlawanan, tetapi melakukan segala yang mereka bisa namun membuat segalanya menjadi lebih sulit.

Ditulis bersama Thom Powers dari The Naked and Famous, Give Me Your Worst secara ironis menunjukkan band ini pada performa terbaik dan paling berani.

Josh menambahkan, "Give Me Your Worst adalah kolaborasi dengan Thom Powers dari The Naked And Famous. Kami semua penggemar musiknya dan sangat bersemangat mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama saat kami berada di LA. Kami benar-benar mendorong diri kami di studio dan menghasilkan lagu yang terasa segar dan menarik bagi kami bertiga. Kami bereksperimen dengan berbagai teknik produksi baru dan senang dengan hasilnya. Kami juga pernah memainkan lagu ini secara live ketika mendukung Tom Grennan baru-baru ini dan lagu ini benar-benar hidup!"

JC dan rekan bandnya, Freddie Edwards (gitar) dan Josh 'Huss' Hussey (drum), menjaga suasana optimistis sepanjang produksian album ini, melalui musik electro-pop yang dramatis (Give Me Your Worst), anthem-antem synth ala Coldplay (Satellite), dan momen penutup yang penuh euforia yang meledak-ledak (Waste It All On You).

Namun, mereka juga memberikan nuansa yang lebih gelap dalam album ini, dengan sentuhan moody dan bluesy pada lagu Tears Won't Show, yang penuh dengan semangat perlawanan.

Dalam waktu sedikit lebih dari 32 menit setelah menekan tombol play, One Step Back, Two Steps Forward membuktikan Flawes telah meningkatkan kualitas mereka ke tingkat yang sebelumnya belum pernah tercapai. Album ini juga tersedia di semua platform digital, CD, dan vinyl.

Podcast Flawes, yang berjudul Meet At The Hotel Bar, telah menarik banyak perhatian. Setiap dua minggu sekali, para pria ini mengundang pendengar untuk mendengarkan percakapan dengan teman dari dunia musik untuk mengungkap pengalaman yang luar biasa, menggelikan, atau bahkan tidak masuk akal yang datang dengan kehidupan di dunia tur.

Tamu-tamu yang hadir meliputi Chris dari Muse, Woody dari Bastille, Thom Powers dari The Naked and Famous, Natti Shiner dari Fickle Friends, Rhino dari Status Quo, Hugh dari The Kooks, Dan dari The Wombats, dan Ella Eyre. (RO/Z-1)