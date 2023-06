Mengenal Karakter Pemain Transformers: Rise of the Beasts

SEKUEL film Transformers menjadi salah satu film karakter robot yang paling populer sepanjang masa. Beragam karakter baik robot dan manusia hadir dalam film yang tayang berseri sejak 2027 lalu.

Filmnya yang terbaru, Transformers: Rise of the Beasts, kini sudah tayang di bioskop dan siap menampilkan aksi para Autobots.

Michael Bay, sang sutradara yang pertama kali membawa tontonan tentang konflik antara Autobots dan Decepticons ke layar lebar. Kali ini dalam Transformers: Rise of the Beasts, ada nama Steven Capel Jr (Creed II) yang dipercaya sebagai sutradara.

Baca juga: Transformers: Rise of the Beasts Resmi Tayang di Bioskop 7 Juni

Film ini menghasilkan total lima sekuel yang mendapat sambutan beragam dari penggemar, kritikus, dan penonton umum. Ada juga Bumblebee yang berfungsi sebagai prekuel dan soft-reboot dari waralaba tersebut.

Meskipun ini adalah film dengan pendapatan kotor terendah dalam waralaba, Bumblebee dikenang sebagai film live-action terbaik dalam seri ini, jadi masuk akal jika film berikutnya dalam saga yang sudah berjalan lama ini akan menjadi kelanjutan langsung dari prekuelnya.

Baca juga: Kenali Anggota Maximals Sebelum Menonton Transformers: Rise of The Beasts

Oleh sebab itu, lahirlah Transformers: Rise of the Beasts. Tidak hanya menghadirkan kembali favorit penggemar seperti pemimpin Autobots, Optimus Prime (Peter Cullen), tetapi juga memperkenalkan kembali alur cerita Beast Wars dari seri sekuel tahun 1996 dengan nama yang sama.

Sebagai persiapan bagi Sahabat Tek yang belum menyaksikan Transformers: Rise of the Beasts, ada baiknya membaca lebih dulu panduan karakter di bawah ini untuk membedakan pahlawan dan penjahat yang akan kita ikuti ceritanya dalam film.

Panduan karakter Transformers: Rise of the Beasts.

1. Unicron (Colman Domingo)

Unicron adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada Decepticons, Predacons, dan semua orang jahat yang disatukan. Penghancur kosmik pemakan dunia, Unicron biasanya berbentuk planet biomekanik tetapi juga dapat berubah menjadi bentuk robot yang sama masifnya.

Meskipun karakter tersebut memiliki asal-usul yang berbeda di setiap adaptasi, dia biasanya digambarkan sebagai makhluk kosmik yang berusaha menghancurkan multiverse dan berperan sebagai lawan dari saudara kembarnya Primus, pencipta Cybertronians.

Karakter tersebut pertama kali muncul pada Transformers: The Movie tahun 1986, di mana ia disuarakan oleh Orson Welles yang legendaris. Unicron juga merupakan titik plot di Transformers: The Last Knight, yang menegaskan bahwa Unicron bukan hanya Transformer seukuran planet, dia sebenarnya adalah Bumi itu sendiri dalam kontinuitas saat ini.

2. Optimus Prime (Peter Cullen)

Pemimpin Autobots dan wajah Transformers tentu saja harus muncul dalam film. Optimus Prime masih menjadi yang terdepan dan terpusat di hampir semua film dan perjalanannya.

Optimus adalah pemimpin Autobots yang tangguh, sekelompok Transformers yang baik hati yang menemukan diri mereka dalam perang saudara yang mematikan melawan Decepticons yang ditakuti, yang pada gilirannya menyebabkan planet asal mereka Cybertron menjadi medan pertempuran yang tidak dapat ditinggali.

Optimus memiliki jalan panjang dalam seri film utama, dengan beberapa peristiwa penting termasuk terbunuh dan kemudian dibangkitkan oleh perangkat Cybertronian mistis, membunuh saingan terberatnya Megatron dua kali, dan bahkan sempat dicuci otak oleh dewa jahat.

3. Nuh (Anthony Ramos)

Nuh yang diperankan Anthony Ramos adalah sekutu Autobots dan Maximals di Transformers: Rise of the Beasts. Autobots telah memiliki banyak sekutu manusia selama bertahun-tahun, terutama Sam Witwicky (Shia LaBeouf) dari trilogi aslinya, Cade Yeager (Mark Wahlberg) dari dua entri utama terakhir, dan Charlie Watson (Hailee Steinfeld) dari Bumblebee.

Nuh adalah karakter manusia terbaru yang terlibat dalam penyelamatan Bumi dan membantu Autobots melindungi dunia dan perlahan tapi pasti membentuk ikatan dengan Autobot Mirage.

Dia merupakan mantan militer dan ahli teknologi, yang telah berjuang untuk mendapatkan pekerjaan sejak kembali ke rumah. Ia juga berusaha memenuhi biaya pengobatan yang mahal untuk mengobati adiknya yang menderita penyakit kronis.

4. Elena (Dominique Fishback)

Elena adalah pemeran utama manusia kedua dalam film tersebut. Elena dibesarkan oleh ayahnya, seorang sopir taksi, yang mengajarinya semua tentang sejarah, sains, dan matematika.

Di awal film, dia magang di sebuah museum tetapi terus-menerus diabaikan oleh bosnya. Dia segera menyesuaikan diri dengan Noah dan Autobots setelah mendapatkan sepotong Kunci Transwarp.

5. Bumblebee

Di mana ada Optimus Prime, di situ ada Bumblebee. Sebelum Bee bertemu Sam Witwicky bertahun-tahun kemudian, kita melihat dalam film mandirinya yang mendahului Rise of the Beasts bahwa Bumblebee awalnya dikenal sebagai B-127, dan disuarakan oleh Dylan O'Brien.

Bee dikirim ke Bumi setelah situasi yang memburuk di Cybertron untuk mendirikan markas, tetapi setelah bertemu dengan beberapa agen pemerintah yang bermusuhan, dia diserang oleh Decepticon Blitzwing.

Bee menghentikan calon pembunuh tetapi kotak suaranya rusak secara permanen sehingga tidak memiliki kemampuan berbicara. Cedera kritis ini tidak banyak mengubah sikap Bee yang suka bersenang-senang dan optimis. Di samping itu, dia menggunakan radio bawaan mobilnya untuk berkomunikasi dan tetap membela orang-orang di Bumi saat dibutuhkan.

6. Mirage (Pete Davidson)

Mirage memang muncul di Transformers: Dark of the Moon, meski singkat, sebagai Autobot Ferrari berwarna merah cerah lengkap dengan aksen Italia. Namun, di tahun 90-an, Mirage menjadi Porsche. Kita juga bisa melihat beberapa kemampuan unik Mirage, seperti mampu membuat mobil duplikat untuk mengusir para pengejar di belakangnya.

7. Arcee (Liza Koshy)

Berbeda dengan para Autobots, Arcee lebih suka menggunakan sepeda motor roda dua yang lebih kecil, lebih cepat, untuk menjatuhkan musuh dengan cepat dan efisien.

Arcee pertama kali muncul di Transformers: Revenge of the Fallen sebagai salah satu Autobots baru yang mendengar pesan intergalaksi Optimus, tetapi dia akhirnya tewas dalam Pertempuran Mesir. Arcee muncul lagi di Bumblebee, bertarung bersama Autobots lainnya di Cybertron. (Z-10)