Selena Gomez Senang Bisa Seimbangkan Karir Musik dan Film

PENYANYI sekaligus aktris Selena Gomez, 30, mulai menyeimbangkan karir dan gaya hidupnya. Ia mulai menikmati kesibukannya untuk menggarap proyeknya di dua bidang tersebut.

"Semakin tua saya semakin sadar bahwa ini merupakan pekerjaan dan ini juga yang ingin saya lakukan jadi saya ingin menjalaninya dan menikmatinya," kata Gomez dikutip dari People, Sabtu (10/6).

Pelantun Calm Down tersebut menceritakan baru saja menyelesaikannya konsernya dan menyempatkan berkumpul dengan keluarganya selama sepekan. Sebelum terbang ke Paris, Prancis untuk sebuah acara dan kembali ke Amerika Serikat. Dengan agenda pada tersebut di waktu bersamaan ia juga harus menyelesaikan album barunya.

"Ini etos kerja saya. Saya hanya ingin melakukan banyak hal keren dengan banyak orang hebat," ujarnya.

Di samping itu ia juga baru saja menyelesaikan season ketiga serial Only Murders in the Building. Serial drama komedi tersebut memengaruhi cara Gomez memandang karir dan hidupnya. Hal itu dikarenakan di lokasi syuting ia sering bercengkrama dengan artis senior seperti Steve Martin, Martin Short, dan Cara Delevigne.

"Awalnya saya takut untuk syuting bekerja dengan Steve dan Marty tetapi lega karena saya juga suka dengan komedi. Mereka telah membantu saya mempertajam ketrampilan saya dalam syuting," pungkasnya. (Z-3)