Susul Nayeon, Jihyo TWICE Segera Debut Solo 

JYP Entertainment baru-baru ini merilis poster yang mengumumkan Jihyo TWICE akan debut sebagai artis solo musim panas ini, Jumat (9/6). Poster tersebut juga mengungkap kalimat “Killin Me Good August 2023,” yang mendapatkan banyak perhatian dari penggemar.

Sebuah teaser menunjukkan Jihyo mengoleskan lipstiknya, tercermin di kaca spion kendaraan. Ini adalah lanjutan dari teaser yang dirilis Senin (5/6), di mana hanya memperlihatkan tangan anggota misterius yang memegang setir sebuah mobil.

Teaser tersebut juga menampilkan kata-kata "ZYO's Zone 'Killin' Me Good'", tetapi belum diumumkan apakah ini judul album mendatangnya.

Baca juga: Album Face Jimin dan D-Day Suga BTS Dianugerahi Plakat dari Melon

Harapan meningkat hanya dengan poster teaser, pasanya Jihyo merupakan anggota kedua TWICE yang melakukan debut solo, setelah Nayeon, yang merilis EP pertamanya pada bulan Juni tahun lalu.

Tak lama setelah pengumuman, banyak penggemar berspekulasi bahwa teaser tersebut mungkin untuk debut solo Jihyo berdasarkan nama teaser di situs resmi TWICE. Nama file untuk teaser tersebut adalah "JH-M1", membuat banyak penggemar berspekulasi bahwa itu berarti "mini album Jihyo-1".

Baca juga: Lirik Take Two, Lagu Perayaan Debut ke-10 BTS, Beserta Terjemahannya

Menurut spekulasi, penggemar mengatakan desain kuku terbaru Jihyo cocok dengan yang ada di gambar teaser. Selain itu, selama konser grup tersebut pada tanggal 15 April, Jihyo menampilkan lagu yang ditulis sendiri berjudul "Nightmare" untuk pertama kalinya, yang semakin memicu spekulasi tentang debut solonya yang akan datang.

Sementara itu Twice baru melakukan tur dunia kelima “Ready to Be, April lalu di Seoul. Selain itu mereka melakukan pertunjukan di Australia, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Inggris, Prancis, Jerman, Thailand, Filipina, dan lainnya.



MiSaMo, subunit pertama Twice yang terdiri dari tiga anggota Jepang, Mina, Sana dan Momo, juga akan debut di Jepang pada 26 Juli.

Pada Jumat (9/6), video musik untuk lagu utama LIKEY dari album lengkap pertama TWICE yang dirilis pada 30 Oktober 2017, ditonton lebih dari 600 juta kali di YouTube. Setelah TT dan What is Love?, Ini adalah video musik ketiga TWICE yang telah ditonton 600 juta kali. LIKEY memadukan suara elektro-pop yang sedang naik daun yang menampilkan energi hidup TWICE dengan lirik trendi yang menyampaikan sensasi kata ‘Likey’. Pameran yang indah namun unik melipatgandakan daya tarik lagu tersebut dan secara umum dipuja di Korea Selatan dan luar negeri.

Kemudian video musik POP!, single debut solo Nayeon, yang dirilis pada Juni 2022 telah ditonton lebih dari 100 juta kali di YouTube. Selain itu, 100 juta penayangan diumumkan untuk MOONLIGHT SUNRISE, lagu bahasa Inggris asli kedua TWICE pada tahun 2023, dan SET ME FREE, lagu utama dari mini album ke-12 yang dirilis pada Maret. (Z-3)