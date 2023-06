Rayakan 10 Tahun Debut, Lagu Hadiah BTS untuk ARMY Puncaki Billboard

BTS merayakan 10 tahun sejak debut mereka dengan merilis hadiah untuk penggemar. Untuk merayakannya, grup superstar K-pop itu meluncurkan single terbaru mereka, "Take Two" pada hari Jumat (9/6). Perilisan "Take Two" disebut sebagai awal untuk babak kedua BTS dan ode untuk penggemar mereka, yang disebut ARMY.

Bahkan sebelum lagu itu dirilis, "Take Two" menduduki puncak tangga lagu Hot Trending Songs Billboard, mengatur daftar tanggal 10 Juni meskipun belum tersedia secara komersial. Lagu ini menandai No. 1 keempat grup di Lagu Hot Trending sejak awal tahun 2021 dan pertama BTS sejak "Yet to Come" pada Juni 2022.

"Take Two" juga merupakan lagu kedua BTS tahun 2023 sebagai grup, setelah "The Planet,” yang muncul di berbagai tangga lagu Billboard tanggal 27 Mei, termasuk Digital Song Sales, yang berada di No. 6.

Baca juga: Jadwal Rangkaian Ulang Tahun Debut BTS ke-10, Cek di Sini!

"Take Two" rilis hanya seminggu sebelum Anniversary FESTA ke-10 BTS yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni di Seoul, Korea Selatan. Acara untuk merayakan tanggal debut grup tersebut yakni pada 13 Juni 2013 di Yeouido, Seoul, akan dibuka untuk umum. Di luar kesuksesan mereka sebagai grup, ini merupakan beberapa tahun yang menyenangkan bagi BTS secara individu juga, karena ketujuh anggota sekarang telah mencetak hit solo di Billboard Hot 100.

Judul lagu tersebut juga memperingati grup yang memasuki babak kedua setelah perjalanan selama satu dekade sebagai boy band Korea. Anggota BTS SUGA telah mengerjakan keseluruhan produksi lagu tersebut, sementara RM dan J-Hope telah menulis lirik lagu tersebut.

Baca juga: 15 Pencapaian BTS selama 10 Tahun Berkarya

Perjalanan Karier BTS

BTS memulai debutnya di bawah Big Hit Entertainment pada 13 Juni 2013. Album single pertama mereka berjudul 2 Cool 4 Skool. Oleh karena itu, tahun ini menandai peringatan 10 tahun mereka. Perayaan untuk hal yang sama dimulai pada 31 Mei dan ARMY dapat mengharapkan konten baru untuk dirilis dalam beberapa hari ke depan hingga 17 Juni. Hal itu diumumkan selama festival tahun lalu, ketika boy band tersebut mengungkapkan bahwa mereka akan hiatus. Jadi perayaan tahun ini akan menjadi sangat spesial untuk ARMY.

Sementara festival adalah hal yang besar bagi para penggemar, ada dua kejutan lagi yang disiapkan untuk mereka tahun ini. Bersamaan dengan perilisan "Take Two", beberapa film dokumenter solo BTS akan tayang di bioskop seluruh dunia pada bulan Juni ini. J-Hope IN THE BOX dan SUGA: Road to D-DAY akan ditayangkan di bioskop seluruh dunia mulai 17 Juni untuk jangka waktu tertentu.

“Lagu tersebut menyampaikan apresiasi mereka kepada ARMY atas semua cinta yang kalian berikan kepada mereka dan keinginan mereka untuk selalu bersama kalian,” kata Big Hit Entertainment. “Kami dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada ARMY karena telah memungkinkan peringatan 10 tahun dengan cinta kalian yang tak ada habisnya untuk BTS.” lanjut mereka.

Sementara itu, Jimin baru-baru ini bekerja sama dengan JVKE, Muni Long, Kodak Black dan NLE Choppa di ‘Angel Pt. 1’. Lagu tersebut merupakan kontribusi mereka untuk soundtrack Fast X, yang menampilkan lagu-lagu dari YG, Ty Dolla $ign, NBA YoungBoy, Dermot Kennedy dan banyak lagi.

Kemudian, perusahaan produksi Korea Selatan Chorokbaem Media telah merilis trailer pertama untuk serial K-drama mendatang Youth, yang diproduksi bekerja sama dengan label BTS HYBE Corporation. Serial yang sangat dinantikan ini akan berlatar di BTS Universe.

(Z-9)