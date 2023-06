Tak Hanya Filmnya, Action Figur The Flash juga akan Segera Rilis Bulan Ini

Tinggal beberapa minggu lagi film The Flash akan dirilis. Film ini akan diputar di bioskop pada bulan Juni. Banyak sekali poster, trailer, dan gambar baru yang telah dirilis minggu ini. Namun, untuk melanjutkan Bat-mania, Sideshow Collectibles telah meluncurkan figur Hot Toy Michael Keaton Batman terbaru mereka berdasarkan kembalinya yang telah lama ditunggu-tunggu di The Flash.

Sosok akurat film baru memberikan penggemar DC tampilan terbaik di Batsuit modern baru Keaton yang diperbarui untuk The Flash. Simbol Kelelawar kuning klasiknya utuh, tetapi seperti yang telah kita lihat di semua trailer, kerudung Keaton sekarang terpisah dari jubah sang pahlawan. ‘Dark Knight’ ini tidak lagi benar-benar merobek topengnya untuk mengungkapkan identitas rahasianya dengan cara yang dramatis.

Tampilan ini juga memberi kita gambaran yang bagus tentang sabuk utilitas baru Keaton. Meskipun sayangnya sabuknya tidak lagi berwarna kuning, aksen perak baru menonjol dari bodysuit hitam dengan baik. Ada banyak detail tekstur yang bagus dalam setelan itu sendiri yang membuatnya sangat mengingatkan pada desain Batsuit asli Tim Burton.

Namun, permata mahkota Kelelawar di sini adalah pahatan kepala Keaton. Tontonan tidak asing dengan figur Keaton Batman, tetapi mereka telah kalah dengan patung terbaru ini. Itu membuat setiap fitur unik Keaton turun ke tingkat yang luar biasa dan Batman-nya juga dilengkapi dengan banyak gadget Bat untuk membuat penggemar karakter menjadi gila dengan gembira.

Ini termasuk peluncur garis, Batarang dengan tali, roda ninja, remot, pengatur waktu bom, dan dudukan layar lampu LED dengan logo Batman. Selain itu, ‘action figure’ ini hadir dengan faceplates yang dapat dipertukarkan, dua pahatan kepala, dan sistem bola mata yang berputar. Jika Anda memesan Edisi Pertama, figur tersebut dilengkapi dengan Batcowl tambahan dengan dudukan.

Alasan Batman Keaton kembali pada The Flash adalah karena Barry Allen alias The Flash kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Namun, saat melakukannya, Flash secara tidak sengaja membuat garis waktu alternatif di mana Keaton menggantikan The Caped Crusader versi Ben Affleck, namun tidak ada meta-human, Zod memenangkan pertempuran di Man of Steel, dan Supergirl menggantikan Superman.

Flash harus bekerja sama dengan versi dirinya yang lebih muda, Batman, dan Supergirl untuk menyelamatkan garis waktu. Itu sendiri adalah kisah yang terdengar epik, tetapi Keaton hanya kembali ke jubah dan kerudung setelah 30 tahun pergi sudah cukup untuk membuat penggemar lama DC bersemangat tentang petualangan multiverse ini.

The Flash akan dirilis di bioskop pada 16 Juni 2023. Namun, akan ada pemutaran IMAX awal khusus untuk film yang diadakan di seluruh Amerika Serikat pada 12 Juni. Tiket dijual dan, sementara penggemar menunggu dengan cemas, Anda dapat memesan terlebih dahulu terbaru figur Keaton Batman Hot Toy di situs Sideshow. Ini adalah figur pertama dalam lini Flash yang paling baru.

(Z-9)